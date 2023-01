Seit Mittwoch, 11. Januar, wird der 18-jährige Lukas O. aus Dörphof vermisst. Die Polizei hofft auf Hinweise, um den jungen Mann aus dem St.-Nicolaiheim zu finden. Er hatte die Einrichtung um 16.30 Uhr verlassen und war bis Donnerstagabend nicht zurückgekehrt, informiert die Polizei.

Am Donnerstagnachmittag verfolgten Suchhunde die Spur des Vermissten aus Dörphof bis zur Bushaltestelle „Am Ring“ in Karby, berichtet Rosita Hansen, Bereichsleiterin vom St.-Nicolaiheim. Man geht nun davon aus, dass der junge Mann dort in einen Bus stieg und fortfuhr. Höchstwahrscheinlich nach Eckernförde zum Bahnhof und von dort weiter mit der Bahn, so ihre Vermutung. Möglich wären aber auch Busfahrten nach Kappeln und Damp.

Lukas war bereits im Vorjahr dreimal fort gewesen, war dann aber immer innerhalb von 24 Stunden zurück, berichtet Bereichsleiterin Rosita Hansen. Damals war er nach Hamburg und Kiel gelangt. Dort hatte er bei Leuten an der Tür klingelt oder die Polizei war so auf ihn aufmerksam geworden, sodass er zurückgebracht wurde. „So lange wie jetzt war er aber noch nie weg”, macht Hansen die besondere Lage und Sorge deutlich. Denn natürlich haben alle noch die Suche nach Bilgin Örnek im April des Vorjahres im Kopf. Er war am Ende verstorben in einem Wäldchen bei Olpenitz gefunden worden.

Lukas hatte sich am Mittwoch in seiner Wohngruppe für einen Spaziergang abgemeldet, als er aber um 21 Uhr nicht zurück war, wurde die Polizei eingeschaltet, berichtet Hansen. In der Zwischenzeit wurden zahlreiche persönliche Kontakte des Jungen unter anderem in Kiel, Hamburg und Ahrensburg überprüft, aber ohne Erfolg.

Bei Freunden in Kiel aufgetaucht

Doch am Donnerstagabend gegen 21 Uhr erschien Lukas O. wohlbehalten bei Bekannten von ihm in Kiel an der Haustür, wie Sönke Petersen von der Polizeidirektion Neumünster berichtet. Da diese von der Vermisstenmeldung gehört hatten, informierten sie die Polizei in Kiel.

Das Polizeirevier Kiel nahm umgehend Kontakt mit dem St. Nicolaiheim in Dörphof auf. „Noch am späten Abend konnte Lukas dann nachhause gebracht werden“, sagt Petersen. Die Polizei bedankt sich für die große Unterstützung aus der Bevölkerung bei der Suche.