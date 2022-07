Die Kulisse und die historischen Fahrzeugen passten am Sonntag auf Gut Hemmelmark perfekt zusammen. FOTO: Gernot Kühl up-down up-down 15. Eckernförde Classics Mit Video: Empfang auf Gut Hemmelmark - Oldtimer in historischer Kulisse Von Gernot Kühl | 18.07.2022, 16:30 Uhr

Die 15. Eckernförde Classics sind am Sonntag mit einem Empfang auf Gut Hemmelmark so zu Ende gegangen, wie sie am vergangenen Freitag begonnen hatten: harmonisch, entspannt und mit vielen Erinnerungen an die Zeit, als an den Autos noch geschraubt werden könnte.