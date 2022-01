Feuerwehr steigt aufs Dach : Schornstein-Brand sorgt für spektakulären Einsatz in Glinde

Abenteuer Feuerwehr - da wird der Retter auch schon mal zum Schornsteinfeger. Dieser Einsatz war jedenfalls nichts für Menschen mit Höhenangst.

von Guido Behsen

16. Januar 2022, 12:00 Uhr

Wo Rauch ist, ist bekanntlich auch Feuer: Ein stark qualmender Schornstein hat am Sonnabend, 15. Januar 2022, die Freiwillige Feuerwehr Glinde auf den Plan gerufen.

Der Einsatz, an dem am frühen Abend auch Rettungsdienst und Polizei teilnahmen, verlief spektakulär, aber am Ende zum Glück glimpflich.

Brandschutt wurde im Freien abgelöscht

Die Einsatzkräfte erkundeten zunächst das Einfamilienhaus in der Straße Asbrook. Dann stieg ein Feuerwehrmann Dach unter Atemschutz und mit Schornsteinfegergeschirr aufs Dach.

Christoph Leimig

Ein weiterer Trupp ging unter Atemschutz mit Kleinlöschgerät in den Keller, während draußen die Drehleiter in Stellung gebracht wurde.

Es dauerte etwa eine Stunde, bis der Schlot gekehrt und der für die heftige Rauchentwicklung verantwortliche Brandschutt ins Freie gebracht und abgelöscht war.