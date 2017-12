Kreis Schleswig-Flensburg : Zweite Amtszeit für Landrat Wolfgang Buschmann

vergrößern 1 von 4 Foto: Michael Staudt (4) 1 von 4







Wolfgang Buschmann bleibt für sechs weitere Jahre Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg. In der letzten Kreistagssitzung des Jahres machten 44 der 49 anwesenden Stimmberechtigten ihr Kreuz hinter dem Namen des Amtsinhabers, der versprach, die Zukunft des Kreises zusammen mit der Politik nachhaltig zu gestalten. Seine zweite Amtszeit beginnt am 23. Mai nächsten Jahres.

Für die Wiederwahl war nur ein Wahlgang notwendig, Buschmanns drei Herausforderer blieben chancenlos. Von den verbliebenen fünf Stimmen waren vier ungültig, eine erhielt Hans-Werner Jarmer aus Schleswig. Der Norderbraruper Bernd Tobien und Luz Marina Cavalcanti aus Flensburg gingen leer aus.

Während sich Jarmer kurz vor der Wahl nicht zu seinen Beweggründen für die Kandidatur äußern wollte, erklärte die 54-jährige Spanierin Luz Marina Cavalcanti, sie wolle versuchen, Politik für die Menschen machen. Die Lehrerin lebt seit 2013 in Flensburg bezeichnet sich als politische Frau. Bernd Tobien aus Norderbrarup betrat den Saal zusammen mit seiner Frau erst kurz vor Sitzungsbeginn und hielt sich im Hintergrund.

Alle vier Kandidaten hatten sich eine Woche zuvor in einer nicht-öffentlichen Sitzung dem Kreistag vorgestellt – allerdings war zu diesem Termin nur rund die Hälfte der Kreispolitiker anwesend – die andere Hälfte hatte ihre Entscheidung offenbar schon zuvor getroffen. Obwohl sich gestern viele Gäste im Sitzungssaal eingefunden hatten, darunter Mitarbeiter der Verwaltung, Bürgermeister und interessierte Bürger, gab es erneut keine Vorstellungsrunde. „Wir haben uns im Ältestenrat darauf geeinigt, dass die Wahl ohne Vorstellung und Aussprache stattfinden soll“, erklärte Kreispräsident Ulrich Brüggemeier vorab.

Während die Kreistagsmitglieder nach und nach in alphabetischer Reihenfolge an die Wahlurne gerufen wurden, hatten die vier Bewerber und ihre Begleitungen auf reservierten Plätzen im Hintergrund Platz genommen. Während Buschmann von den vielen Bekannten ringsum schon vor Verkündung des Ergebnisses wie ein sicherer Sieger gefeiert wurde, nahm von seinen Konkurrenten kaum jemand Notiz.

Die anschließende Gratulationsrunde fiel eher bescheiden aus – schließlich standen noch 14 weitere Punkte auf der Tagesordnung, und im Foyer des Kreishauses wurde bereits das Büfett aufgebaut. Kreispräsident Brüggemeier schüttelte dem Sieger die Hand und überreichte Blumen an dessen Frau Anke, ehe Buschmann wieder seinen angestammten Platz am „Vorstandstisch“ einnahm. Von dort aus bedankte er sich für das erneute Vertrauen und für die Unterstützung seiner Mitarbeiter. „Ohne die kann es an der Spitze einer so großen Verwaltung sehr einsam sein“, sagte Buschmann. Als Basis bezeichnete der amtierende und zukünftige Landrat die Zuwendung durch seine Familie. 2012 sei er angetreten, um die Herausforderungen anzunehmen und die Chancen zu nutzen, jetzt gehe es darum, die Zukunft des Kreises zusammen mit der Politik nachhaltig zu gestalten.

Ehe die Tagesordnung weiter abgearbeitet wurde, erinnerte sich Kreispräsident Ulrich Brüggemeier auch noch an die chancenlosen Herausforderer des Landrats, die immer noch auf ihren Stühlen im Hintergrund saßen. „Ich bewundere Ihren Mut, dass Sie hier angetreten sind“, sagte Brüggemeier – und das ohne jeden ironischen Unterton.