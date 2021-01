Zwei Verletzte bei Hausbrand in Fahrdorf

von Sven Windmann

07. Januar 2021, 18:30 Uhr

Fahrdorf | Dramatische Szenen haben sich gestern Nachmittag in der Gemeinde Fahrdorf abgespielt. Um kurz nach 16 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Straße Schleihöhe gerufen. Dort schlugen Flammen aus einem Wohnhaus. „Als wir hier ankamen, war die ganze Straße schon verqualmt“, erzählte Jens Stephan von der Fahrdorfer Feuerwehr am Rande der Löscharbeiten.

Die Einsatzkräfte waren vom Bewohner das Hauses alarmiert worden, er erwartete die Helfer bereits auf der Straße. Seine Frau allerdings befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Keller – und genau dort war das Feuer offenbar auch ausgebrochen. Das Problem: Die Flammen versperrten der Rentnerin den Weg nach draußen. Da die Kellerfenster vergittert waren, musste die Feuerwehr laut Stephan schweres Gerät einsetzen, um sie aus dem Haus befreien zu können.

Dies gelang schließlich. Die Frau, die die ganze Zeit über ansprechbar war, wurde noch vor Ort notärztlich betreut und später, ebenso wie ihr Mann, mit einer schweren Rauchvergiftung per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich unter Atemschutz löschen. Die Rauchentwicklung war aber so stark, dass das Haus zunächst nicht bewohnbar ist. Wie groß die Schäden an dem Gebäude sind, war gestern Abend noch nicht absehbar. Auch die Brandursache stand noch nicht fest. „Momentan haben wir einfach noch zu viel Qualm, zudem ist es stockdunkel im Haus“, so Jens Stephan.

Die Polizei war ebenso vor Ort wie mehrere Rettungswagen und der Notarzt. Zur Unterstützung der Fahrdorfer Kameraden waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Busdorf, Borgwedel, Jagel, Dannewerk und Selk im Einsatz; insgesamt mehr als 60 Frauen und Männer.

Große Teile der Gemeinde Fahrdorf waren während der Löscharbeiten für mehrere Stunden gesperrt. „Die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte hat sehr gut geklappt“, lobte Wehrführer Volker Naeve.