Böeler Dorfwoche : Zwei Sieger beim Feuerwehrabend

Elf Feuerwehren kämpften in Böel um den Titel.

von shz.de

25. Juni 2019, 14:51 Uhr

Böel | Für die Feuerwehren aus Brarupholz, Brebel, Loit, Havetoftloit, Mohrkirch, Norderbrarup, Süderbrarup, Steinfeld, Schnarup-Thumby, Böel und Böelschuby ist der Feuerwehrabend im Rahmen der Böeler Dorfwoche ein fester Termin im Jahreskalender. Denn an diesem Abend können sich die Wehren halb ernst und halb im Spaß miteinander vergleichen und anschließend kameradschaftlich feiern. Der Wettkampf lockte zusätzlich auch noch mehrere hundert Zuschauer an.

Ziel des Wettkampfs war ein Löschangriff mit drei Strahlrohren. Das Wasser musste aus einem Tank gepumpt werden. Dieser Teil der Übung ist ein Standardverfahren im Ernstfall und wurde, da er oft geübt wird, von den Feuerwehrleuten als einfacherer Teil des Wettbewerbs angesehen. Wer hier patzt, muss die Häme der Kameraden und der fachkundigen Zuschauer ertragen.

Doch vor diesen Löschangriff gab es einen Spaßteil, der den Brandschützern diesmal wirklich das Letzte abverlangte. Mit einer handbetriebenen Kübelspritze mussten sie eine Dosenpyramide von einem Tisch abgeräumen. Dabei war der Spritzenführer ohne Sicht. Er trug eine verdunkelte Brille und musste sich nach den Kommandos richten, die der pumpende Kamerad geben konnte. Das Pumpen an der Kübelspritze war echte Schwerstarbeit. Doch alle Wehren schafften es, ihren Tisch leer zu räumen. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass sich die Spritzen in der Technik unterschieden und unterschiedliche Leistungen erbrachten. Deshalb gab es erstmals in der Geschichte des Feuerwehrabends zwei Sieger. Brarupholz und Schnarup-Thumby teilten sich den Pokal. Dieser Sieg wurde anschließend im Festzelt zu den Klängen des Musikzugs der Amtsfeuerwehr Süderbrarup kräftig gefeiert.