DGzRS Schleswig : Zwei Schwimmer vermisst: Seenotretter erfolgreich

Duo (31 und 22) schwamm quer über die Schlei bis nach Haddeby. Die Gefahren hatten sie unterschätzt.

Avatar_shz von Joachim Pohl

17. August 2020, 17:02 Uhr

Schleswig | Zwei Schwimmer wurden am Sonnabend in der Nähe von Schleswig als vermisst gemeldet. Die freiwilligen Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) fanden die bereits unterkühlten Männer am Südufer der Schlei.

Eine Gruppe junger Menschen genoss den warmen Abend am Ufer der Schlei auf der Freiheit. Gegen 21.30 Uhr bemerkten sie, dass zwei ihrer Freunde vom Baden nicht zurückgekehrt waren und wählten den Notruf. Die Rettungsleitstelle meldete den Fall der Seenotrettung Bremen, die umgehend die Besatzung des in Schleswig stationierten Seenotrettungsbootes „Walter Merz“ alamierte. Innerhalb von 15 Minuten lief das Boot aus. Ein Mitglied der freiwilligen Besatzung war unmittelbar vor dem Einsatz noch selbst am Wasser gewesen und erinnerte sich daran, zwei Schwimmer gesehen zu haben; diese Sichtung machten die Retter zunächst zum Ausgangspunkt ihrer Suche.

Da es bereits dunkel wurde, setzen sie Suchscheinwerfer ein. Nur gut fünf Minuten nach dem Ablegen entdeckten sie die 22 und 31 Jahre alten Männer auf der Südseite der Schlei. Sie saßen erschöpft auf Steinen im Schilf in der Nähe des Durchlasses zum Haddebyer Noor. Zuvor hatten sie immerhin 0,85 Seemeilen – entsprechend 1,6 Kilometer – schwimmend zurückgelegt. Die Seenotretter nahmen die Männer an Bord. Bei der medizinischen Erstversorgung wurde bei beiden eine leichte Unterkühlung festgestellt. Zudem hatte sich einer eine Schnittwunde am Fuß zugezogen.

Im Gespräch wurde schnell deutlich, dass sich die Schwimmer nicht der Gefahr bewusst waren, in die sie sich bei ihrer Querung der Schlei begeben hatten. In der Dämmerung waren die Männer für die Schifffahrt nicht sichtbar. Zudem herrschen an vielen Stellen der Schlei gefährliche Unterströmungen. Die Seenotretter brachten die beiden Männer zum Liegeplatz der WALTER MERZ im Stadthafen. Dort übergaben sie dem Landrettungsdienst die Schwimmer. Von einer Versorgung in einem Krankenhaus sahen diese ab.