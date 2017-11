Kropp : Zwei Millionen Euro für Rathausrohbau

vergrößern 1 von 1 Foto: kra 1 von 1

von Sven Windmann

erstellt am 17.Nov.2017 | 07:00 Uhr

16 Kommunalpolitiker hoben die Hand, schon waren knapp zwei Millionen Euro ausgegeben. Die Kropper Gemeindevertretung hat die Aufträge für den Rohbau des neuen Rathauses einstimmig an Firmen aus der Region vergeben. Das Thema war zur Tagesordnung hinzugefügt worden, weil die rechnerische Prüfung der eingegangenen Angebote erst am Tag der Sitzung abgeschlossen wurde. Die Wahl fiel jeweils auf den wirtschaftlichsten Bieter – „der in der Regel auch der günstigste ist“, wie Bürgermeister Stefan Ploog erklärte.

Beim Rohbau lagen 230 000 Euro zwischen dem günstigstem und dem teuerstem Angebot, wobei der Auftrag für fast 1,14 Millionen Euro an eine Kropper Firma ging. Die Elektroarbeiten führt für 495 000 Euro ein Schleswiger Unternehmen aus – das als einziges ein Angebot abgegeben hatte. „Das zeigt, was im Moment im Baugewerbe los ist“, meinte Ploog. Der Blitzschutz wird 14 400 Euro kosten, die Sanitärarbeiten 104 100 Euro. Die Lüftungsarbeiten werden für 149 500 Euro von einer Firma aus Schleswig übernommen, die auch den Zuschlag für Heizungsarbeiten über 80 200 Euro bekam. Mit dem Ergebnis „liegen wir 100 000 Euro unter der Kostenschätzung der Architekten“, so Ploog – „damit können wir gut leben“.

Seit dieser Woche liegt die Baugenehmigung für das neue Rathaus vor – das alte wird derweil geschreddert und vom 25. November bis 1. Dezember zum Verfüllen der Baugrube verwendet. Innerhalb dieses Zeitraums wird zudem die Baustelle mit Platz für die Baufahrzeuge sowie drei Containern mit Umkleiden und Toiletten eingerichtet.

Weiteres Thema der Sitzung war der Antrag des evangelischen Kitawerks zur Schaffung einer zweiten Leitungsstelle in ihrer Kropper Kita, in der 140 Kinder in neun Gruppen betreut werden. Um von Land und Kreis weiter Zuschüsse für die Betriebskosten zu bekommen, seien 64 Wochenstunden für die Leitung der evangelischen Kita nötig, hatte der Bürgermeister bereits in der Sitzung des Sozial- und Sportausschusses ausgeführt – derzeit sind es 39. Die Gemeindevertretung beschloss die Erhöhung um 25 Wochenstunden, was 40 000 Euro im Jahr kostet. Die DRK-Kita hat bereits 1,5 Leitungsstellen mit 61 Wochenstunden, sodass hier zum 1. Januar 2018 eine Gleichstellung erreicht wird. Derzeit übernimmt die Gemeinde mit 1,4 Millionen Euro mehr als 50 Prozent der Betriebskosten für die Kitas. Durch den Neubau des dritten Kindergartens, dessen Fertigstellung für August 2018 angepeilt wird, steigt diese Summe auf zwei Millionen Euro. Die Höhe der Fördergelder für den Neubau steht nach wie vor nicht fest. Eine Orientierung am früheren Fördersatz von 24 000 Euro je Platz ergebe bei 75 Plätzen 1,8 Millionen Euro. Dies hatte Stefan Ploog zuvor ebenfalls im Sozial- und Sportausschusses ausgeführt.

Weiteres in Kürze:

>Die zweite Nachtragshaushaltssatzung wurde einstimmig beschlossen.

>Der zwölfköpfige Gemeindewahlausschuss für die Kommunalwahl am 6. Mai 2018 wurde gewählt. Er teilt Wahlbezirke ein, entscheidet über Zulassung der Wahlvorschläge und die Gültigkeit der Wahl.

>Dank Änderung im Bebauungsplan wird in der Werkstraße 15 die Baugrenze bis fünf Meter an die Grundstücksgrenze verlegt, damit der Betrieb erweitert werden kann. Der Abstand war wegen einer längst entfernten 20-Kilovolt-Leitung bisher größer.