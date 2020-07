Zwei Freizeiten für Kinder

von Holger Petersen

02. Juli 2020, 14:51 Uhr

GELTING | Die Jugendpflege im Amt Geltinger Bucht bietet in diesem Sommer zwei Aktionen an: Für Kinder ab zehn Jahren gibt es die Freizeit „Draußen leben“ vom 8. bis 10. Juli an der Strandhütte Neukirchen. Das dortige Leben vollzieht sich im Freien – Kochen, Schlafen, Feuer machen und anderes mehr. Für Wasserratten stehen Kanu, Kajak und Stand-up-Paddelbretter bereit. Die zweite Aktion ist der „Kunterbunte Sommer“ vom 3. bis 7. August für Jungen und Mädchen ab acht Jahren im Geltinger Pastoratsgarten. Da der Kinderkultursommer nicht wie gewohnt stattfinden kann, wird diese Freizeit als Alternative angeboten. Auf eine Übernachtung in Zelten muss in diesem Jahr verzichtet werden. Für beide Freizeiten sind noch Anmeldungen bei Bernd Jochimsen, Telefon 0 46 43 / 686, möglich.