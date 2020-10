Tolk : Zwei Corona-Fälle in der Boy-Lornsen-Grundschule

Die Zahl der Infizierten im Kreis nähert sich der kritischen Marke. Am BBZ findet heute wieder Unterricht statt.

von Alf Clasen

25. Oktober 2020, 15:20 Uhr

Schleswig/Tolk/Kropp | Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle ist am Wochenende im Kreisgebiet um elf gestiegen. Wie die Kreisverwaltung gestern Vormittag mitteilte, haben sich nunmehr 280 Personen mit dem Virus infiziert. Wieder genesen sind davon 210. Die Gesamtzahl der Verstorbenen beträgt fünf. Somit sind kreisweit 65 Personen aktuell mit Corona infiziert. In Quarantäne befinden sich derzeit 566 Personen. Die sogenannte „7-Tage-Inzidenz“ (Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohnern) liegt bei 24,9 und nähert sich damit der kritischen Marke von 35.

Betroffen ist nunmehr auch die Boy-Lornsen-Schule in Tolk. Zwei Schüler wurden den Angaben zufolge positiv getestet. Daraufhin wurden alle Jungen und Mädchen der 1. und 2. Klasse in Quarantäne geschickt. Sämtliche Schüler und Lehrkräfte sollen heute auf Covid-19 getestet werden.

An allen Standorten des Berufsbildungszentrums (BBZ) Schleswig kann hingegen heute der Unterricht wieder aufgenommen werden. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass vier BBZ-Schüler positiv getestet worden waren (wir berichteten). Daraufhin blieben am Freitag sowohl das Haupthaus als auch die Standorte Kappeln und Kropp geschlossen. „Das Gesundheitsamt hat noch nicht alle Kontakte nachverfolgen können, aber es steht schon fest, dass sich keine Lehrkraft in Quarantäne begeben muss“, schrieb das BBZ jetzt auf seiner Facebook-Seite. Es könne allerdings sein, dass sich bis zum heutigen Montag für einige Schülerinnen und Schüler noch Quarantäne-Auflagen ergeben, hieß es. „Wir haben es der Einhaltung der Corona-Regeln zu verdanken, dass keine ganzen Kohorten und die darin unterrichtenden Lehrkräfte in Quarantäne müssen“, schrieb das BBZ weiter.

Derweil hat sich der Vater einer infizierten BBZ-Schülerin an unsere Redaktion gewandt. Er erklärte, dass sich seine Tochter als Aushilfe im Kropper Hotel „Wikingerhof“ mit dem Virus angesteckt habe. Sie sei jedoch nicht – entgegen den Aussagen der Schule – am Wochenende zuvor auf einer Party gewesen. „Seit dem 3. Oktober war sie auf keiner Party zu finden.“ Die 16-Jährige besucht die Berufsfachschule Gesundheit. Ob sie Kontakt zu den anderen drei betroffenen Schülern vom beruflichen Gymnasium des BBZ gehabt habe, konnte der Vater nicht sagen. Das Corona-Virus war bei 18 Mitarbeitern des „Wikingerhofs“ nachgewiesen worden.

Angesichts der Entwicklung gerade in seiner Gemeinde hat Bürgermeister Stefan Ploog verfügt, dass das Kropper Rathaus ab sofort nur noch eingeschränkt und nach vorheriger Terminabsprache für den öffentlichen Publikumsverkehr zugänglich ist.