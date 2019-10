Steinberg und Steinbergkirche : Zweckverband: Reparaturen in der Kläranlage

Der Zweckverband „Abwasserbeseitigung Flintholm“ plant verschiedene Maßnahmen.

16. Oktober 2019, 14:25 Uhr

STEINBERGKIRCHE | Die Kläranlage immer wieder auf den Stand der Technik bringen – so war es in den vergangenen Jahrzehnten und so wird es auch in Zukunft der Fall sein. Vor diesem Hintergrund stand die jüngste Sitzung des Zweckverbandes „Abwasserbeseitigung Flintholm“, der seit 2015 besteht. Der Kläranlage sind die Ortslagen der Gemeinden Steinberg und Steinbergkirche angeschlossen. Das Kanalnetz und die Kläranlage wurden in den 1970er Jahren gebaut. Die Anlage ist für 5000 Einwohnergleichwerten ausgelegt; das Kanalnetz beläuft sich auf über 18 Kilometer.

Es ist vor allem Verschleiß, der immer wieder Reparaturen und Erneuerungen erforderlich macht und das war auch in diesem Jahr bereits mehrfach der Fall, wie Vorsitzender Clemens Teschendorf und Sachbearbeiter Ralf Porath berichteten. So mussten nicht nur die Belüfterkerzen ausgetauscht und die Rechen repariert werden, war es auch erforderlich, den Schönungsteich zu entschlammen. Problem bei alledem ist die Entsorgung des Schlammes. Zwecks Verbrennung muss er zu entsprechenden Anlagen südlich der Elbe gebracht werden. Für den Zweckverband ein erheblicher Kostenfaktor.

Gespült werden mussten auch diverse Pumpenschächte, in denen sich Fett abgelagert hatte. Ralf Porath bittet die Bürger: „Pfannen auswischen und nicht mitsamt dem enthaltenen Fett abwaschen.“

Wie Clemens Teschendorf informierte, wird die Kläranlage Flintholm an das Breitbandnetz angeschlossen – zwecks besserer Kommunikation.

Einmütig beschlossen wurde von den Mitgliedern des Zweckverbandes, ein neues Rührwerk in die Anlage einzubauen. Im Rahmen der letzten Reinigung des ersten Belebungsbeckens war festgestellt worden, dass sich am Beckenboden mehr Sedimente als zu vermuten war abgesetzt hatten. Die Kosten für die Erneuerung des Rührwerkes werden sich voraussichtlich auf 13.000 Euro belaufen – eine Investition, die im Haushalt des nächsten Jahres berücksichtigt werden soll. Beschlossen wurde ferner, den Siebrechen zu reparieren. Die voraussichtlichen Kosten: 14.000 Euro. Während einer Wartung war festgestellt worden, dass die Erneuerung der Schneckenwelle sowie des Steigrohres erforderlich sind.

In diesem Zusammenhang wurde auch über die Anschaffung eines Notstromaggregates gesprochen, um bei eventuellem Stromausfall einen Notbetrieb sicherstellen zu können. Entschieden wurde nichts, zunächst sollen die Kosten ermittelt werden. Was die Kanalisierungsmaßnahmen betrifft, sollen diese peu à peu fortgesetzt werden.