Zusatzkosten beim Arzt

von Gero Trittmaack

01. Oktober 2019, 15:12 Uhr

Gelting | Innendruckmessung der Augen, extra Ultraschalluntersuchungen während der Schwangerschaft oder Messung der Knochendichte: Immer häufiger bieten Ärzte zusätzliche Diagnose- und Behandlungsmethoden an, die nicht zum Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenkassen gehören. Ein wesentliches Merkmal: Diese und andere Leistungen müssen von Patienten aus eigener Tasche bezahlt werden. Karina Zinke, Referentin der Verbraucherberatung, gibt in einem Vortrag am Dienstag, 15. Oktober (19.30 Uhr im Café Lehbek in Gelting), Auskunft über die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte für den Verbraucher. Die Teilnahme kostet für Nicht-Mitglieder 4 Euro. Anmeldung bis 11. Oktober bei der Geschäftsstelle.