Daseinsvorsorge in Steinbergkirche : Zukunftspläne geplatzt

Das Innenministerium meldet Bedenken gegen die Vorstellungen der Gemeinde an.

von shz.de

27. August 2019, 09:44 Uhr

Steinbergkirche | Mit Elan stellte die Gemeinde im vergangenen Jahr die planerischen Weichen für die Umsetzung des Zukunftskonzepts „Daseinsvorsorge“ im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms für Steinbergkirche mit Nahbereich (Alt-Amt Steinbergkirche). Jetzt gab Kai Ingwer Bendixen anlässlich einer Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Städtebauförderung einen Sachstandsbericht und der war ziemlich ernüchternd, denn: „Wir stehen nach wie vor ziemlich am Anfang“. Damit, so Bürgermeister Johannes Erichsen, stehe Steinbergkirche keineswegs alleine – anderen Gemeinden ergehe es ähnlich. Seitens des zuständigen Referats des Innenministeriums finde das, was sich vor Ort vorgestellt werde, wenig Gegenliebe. Wenn man eine finanzielle Förderung wolle, müsse man den ministeriellen Wünschen entsprechen, sagte Dirk Lorenzen-Post. Man dürfe das zwar kritisch, aber nicht nur negativ sehen, ergänzte Olaf Beuthien. Etwas weiter als am Anfang sei man durchaus. Ausschussvorsitzende Sandra Bocola verhehlte nicht, dass „wir uns das anders vorgestellt haben“. Es gelte auszuloten, welche Möglichkeiten man habe und diese zu optimieren, zu analysieren.

Zudem befassten sich die Ausschussmitglieder mit einem Antrag der SPD-Fraktion. Da ging es um Klimaschutz und das Ziel, zu einer umweltfreundlichen Vorzeige-Gemeinde zu werden. Das erläuterte im Detail Annika Teschendorf und betonte, dass Klimaschutz bei jedem zu Hause anfange. Es gelte, eine Checkliste auf- und darzustellen, was möglich und machbar sei und zwar bei Bauvorhaben jeglicher Art. Grasdächer, eine einheitliche Wärmeversorgung, Solaranlagen auf Dächern, Vermeidung von Flächen-Versiegelungen und anderes mehr.

Eine gute Idee, befand der Bürgermeister, zumal sich ein Mitarbeiter der Amtsverwaltung derzeit diesbezüglich schulen lasse. Für die Ausschussmitglieder ging es darum, „ob wir das wollen oder nicht“. Im Grundsatz war man dafür. So soll es der Gemeindevertretung, die in Kürze tagt, empfohlen werden.

Und dann ging es auch noch um die Verkehrsführung im Neubaugebiet „Ostertoft“. Während der Bauphase sei eine Einbahnstraßenregelung richtig. Doch was dann? Da kam der Vorschlag, die Anwohner zu fragen, um zu erfahren, was für sie optimal sei. Es gelte, so Sandra Bocola, einen Konsens, mit dem alle leben können, zu finden. Dies ist auch ein Thema für den Ausschuss Infrastruktur und Umwelt, der am Dienstag ab 19.30 Uhr im Amtshaus von Steinbergkirche tagt.