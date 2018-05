Bahnhof Schleswig : Zugang zu den Gleisen: Stadt sieht Bahn in der Pflicht

Der Streit zwischen Bahnhofs-Eigentümer Hubert Herr und der Stadt Schleswig geht in die nächste Runde.

von Sven Windmann

04. Mai 2018, 08:56 Uhr

Wer haftet, wenn sich jemand auf dem Weg rechts vorbei am Bahnhof Richtung Gleis 1 verletzt? Mit dieser Frage beschäftigen sich zurzeit der Eigentümer des Gebäudes, Hubert Herr, und die Stadt Schleswig. Diese jedoch sieht sich nicht in der Verantwortung – und hofft nun, dass sich die Deutsche Bahn um eine Lösung bemüht.

Das Problem: Ein drei Meter breiter Streifen des Durchgangs, der direkt am Bahnhofsgebäude liegt, gehört Herr. Die restlichen zwei Meter sind im Eigentum der Stadt. Darauf aber stehen Fahrradständer, so dass Bahnreisende zwingend über Herrs Grundstück gehen müssen, um zum Gleis zu gelangen. Das jedoch bereitet dem Eigentümer Sorge. Er will nicht die Versicherungspflicht übernehmen. „Ich möchte nicht haften, wenn sich jemand auf dem Weg zum Zug das Genick bricht“, hatte er bereits vergangene Woche gegenüber den SN erklärt.

Um diese Situation zu vermeiden, hat er der Verwaltung inzwischen zwei Angebote unterbreitet. Grundtenor: Der Zugang kann von der Öffentlichkeit weiter genutzt werden, aber die Stadt übernimmt dafür die Verkehrssicherungspflicht und die damit verbundenen Haftungsrisiken.

Das jedoch lehnt man im Rathaus ab, wie Jan Steingräber vom Liegenschaftsamt erklärt. Zwar erkenne er die Kompromissbereitschaft von Herr an, „aber der Verkauf des Bahnhofes war damals ein Grundstücksgeschäft zwischen der Bahn und einer Privatperson“. Zudem liege es im Interesse der Bahn, dass die Reisenden den Zug erreichen. Also sehe er in dieser Sache eher die Bahn als die Stadt in der Pflicht. „Ich übernehme gerne die Rolle des Vermittlers und habe bereits Kontakt zu den Verantwortlichen aufgenommen, bislang aber noch kein Ergebnis mitgeteilt bekommen“, sagt Steingräber.

Sollte es zu keiner Einigung kommen, will Herr sein Grundstück mit einem Zaun versperren. Dann müssten wiederum die Fahrradständer versetzt werden.