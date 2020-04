Jahresversammlung : Zufriedene Mitglieder beim TSV Bergenhusen

Die Angebote des Sportvereins werden gut angenommen. Positiver Trend bei der Mitgliederzahl.

Avatar_shz von shz.de

05. April 2020, 16:51 Uhr

Bergenhusen | Rundherum zufrieden waren Vorstand und Mitglieder des TSV Bergenhusen mit den vorhandenen Räumlichkeiten und der Ausstattung. Doch nicht nur das wurde auf der Jahresversammlung im Landgasthof „Hoier Boier“, die noch vor den Einschränkungen durch die Corona-Krise stattfand, hervorgehoben. Der Schlager im Angebot des TSV war und ist momentan die Hipp-Hopp-Tanz-Gruppen für Kinder, die sich steigender Beliebtheit erfreuen und bereits für Auftritte gebucht werden. Gut besucht werden die Eltern Kind- und die Damen Gruppe beim Turnen. Die Angebote Fit in den Tag, Rückenfit, Bauch-Beine-Po und das Senioren-Turnen werden zufriedenstellend besucht. Weiterhin sind die Sparten Badminton, Tischtennis und Faustball im Angebot, die ihre treuen Teilnehmer haben.

Die Erste Vorsitzende Birga Hansen hob einen positiven Trend bei den Eintritten gegenüber den Austritten hervor. Der Verein zählt derzeit 205 Mitglieder. Im Rückblick konnte sie über eine sehr gute Beteiligung beim Kinderfasching und die Übernachtung für Schulkinder zum Ende der Sommerferien in der Turnhalle berichten. Mit Dankesworten für die geleistete Unterstützung richtete Hansen sich an den Vorsitzenden des Fördervereins Ingo Görrissen, den Bürgermeister Helmut Schriever und ihren Vorstand. „Ohne euch alle wären dank der tatkräftigen Hilfe und die zur Verfügung gestellte finanzielle Unterstützung, die Veranstaltungen und Erlebnisse besonders für die Kinder nicht möglich gewesen“, sagte sie. Für das 100-jährige Bestehen des TSV in diesem Jahr plane ein Festausschuss, berichtete sie weiter. Ein Programm werde zeitgerecht bekannt gegeben.

Geehrt für langjährige Vereinsmitgliedschaft wurden mit Urkunde, Blumen und einem Präsent für 50 Jahre Kirsten Klink und in Abwesenheit für 60 Jahre Hans- Otto Hennings. Mit dem Eltern-Kind-Turnen angefangen haben vor 40 Jahren Maren Mumm mit Tochter Melanie Thiesen und Ulrike Schacht mit Sohn Enno vor 25 Jahren.

Bei den Wahlen tauschten die bisherige Zweite Vorsitzende Kathrin Brandt und Erste Kassenwartin Janet Klink ihre Posten. Der Erste Schriftführer Thorsten Mumm rückte in die Position des Zweite Schriftführers. Ihm folgte Jochen Bockholt nach. Zum Beisitzer wurde Rainer Bartels und zur Zweite Kassenwartin Nicole Bruhn gewählt. Kassenprüferin für zwei Jahre ist nun Melanie Thiesen.

Bei stets steigenden Ausgaben und daher nicht mehr ausreichenden Einnahmen stimmte die Versammlung einer Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für Erwachsene, Kinder, Jugendliche und Familien um jeweils 50 Cent pro Monat zu.

Jugendwartin Mareike Hansen berichtete über die Jugendversammlung mit 15 Teilnehmern. Sie wies auf die kommenden Veranstaltungen für das Bemalen der Ostereier am Gründonnerstag und die Ostereiersuche am Karfreitag hin.

Neue Mitglieder sind im Verein jederzeit willkommen. Im Internet finden Interessenten unter www.storchendorf-bergenhusen.de einen Überblick über das Spartenangebot, Trainingszeiten und den Hallenbelegungsplan.