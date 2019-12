Bilanz kurz vor dem Ende : Zufrieden mit dem Schleswiger Weihnachtsmarkt

Auf dem Kornmarkt gibt es sogar eine Verlängerung bis zum 5. Januar.

Avatar_shz von shz.de

27. Dezember 2019, 14:43 Uhr

Sowohl der Veranstalter als auch die Standbetreiber sind mit dem Verlauf des Schleswiger Weihnachtsmarktes ganz überwiegend zufrieden.

Joachim Pohl

"Alles einwandfrei", fasste Gert Hagelstein, Betreiber des Glühweinstandes in der Mitte des Weihnachtsmarktes, die jetzt ablaufenden fünf Wochen zusammen. "Für mich ist das ein guter Weihnachtsmarkt, auch wenn es hier keine Welten zu erobern gibt." Das neue Konzept der beiden "Meerjungfrauen", Kathrin Siepel und Kathrin Sindram, sei aufgegangen, sagt Letztere. Der Ableger der beliebten "Burgermeisterin" am Stadthafen hat sich in diesem Jahr erstmals auf dem Weihnachtsmarkt ganz auf Fisch konzentriert; wer Burger wollte, musste zum Stadthafen gehen. Am Anfang gab es etwas Skepsis, doch am Ende haben sich alle über das Fischangebot gefreut.

Der Anfang war etwas holprig. Helge Schütze, Stadtmanager

"Der Anfang war etwas holprig", räumt Stadtmanager Helge Schütze, der den Weihnachtsmarkt zum zweiten Mal organisiert hat, freimütig ein. Das habe auch an dem Schredder gelegen, den er zu Beginn auch auf dem kurzen Abschnitt des Stadtwegtes vereteilt hatte - was aber nicht genehmigt war. Insgesamt sei so ein Projekt beim zweiten Mal deutlich einfacher zu bewältigen. Nicht zuletzt müsse man lernen, mit den Schaustellern umzugehen.

Joachim Pohl

Kritik habe es an der Auswahl der Stände gegeben - kein Kunsthandwerk, nur "Fressstände". Dazu sagt Schütze: "Fünf Wochen sind für Kunsthandwerker eine zu lange Zeit beziehungsweise dafür ist Schleswig nicht attraktiv genug." Schütze erinnerte daran, dass es als Alternative ja den Markt im Stadtmuseum und im Schwahl gebe.

Die genaue Zahl der Besucher ist schwer zu schätzen.

Es falle ihm schwer, die genaue Besucherzahl zu schätzen, doch er gehe von einer fünfstelligen Gesamtzahl in den fünf Wochen aus. Damit sei er zufrieden, zumal man nur vier wirklich verregnete Tage hatte, an denen kaum etwas los war. Die Einnahmen aus den Standgebühren seien die Grundlage für das Jahresbudget des Stadtmarketings, so Schütze. Sie staffeln sich nach drei Kriterien: 1. nach dem angebotenen Produkt, wobei alkoholische Getränke am teuersten seien 2. nach der Zahl der Jahre, die der Stadt schon dabei ist und 3. nach der Größe des Standes. Die beiden Neulinge, der Stand des "Arabian Barbeque" und der Grieche, hätten als Neulinge Sonderkonditionen erhalten.

Obwohl man zweimal mit einem Messer in das Zelt eingebrochen war und dabei einmal Spirituosen geklaut hatte, sind Karen und Jan Bremer zufrieden mit dem kleinen Weihnachtsmarkt auf dem Kornmarkt. Und da es so gut gelaufen sei, mache man nach Rücksprache mit der Stadt bis zum 5. Januar weiter.