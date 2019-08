Kleintiermarkt in Süderbrarup : Züchter tauschen sich aus

40 Anbieter zeigten in der Süderbraruper Angelnhalle ihre Hühner, Kaninchen und Frettchen.

04. August 2019, 15:36 Uhr

Süderbrarup | Kaninchen, Ziervögel, Perlhühner und Frettchen saßen gestern in ihren Käfigen und ließen sich von zahlreichen Gästen beobachten. Der Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Süderbrarup hatte zum Kleintiermarkt eingeladen. „Seit mindestens 15 Jahren treffen sich jedes Jahr am ersten Augustwochenende Tierliebhaber, um sich auszutauschen und ihre ersten Jungtiere zum Kauf anzubieten“, erzählt der erste Vorsitzende des RGZV, Thomas Hansen. „Unser Markt ist aber auch eine beliebte Anlaufstelle für Familien zum Gucken und Informieren oder um Kindern einen besonderen Ausflug zu bieten. Meist kommen Oma und Opa auch mit“, sagt er lachend und erklärt weiter, dass sehr viele Geflügelrassen immer seltener werden, da die Aufzucht kostspielig und aufwendig ist. „Wir engagieren uns sehr dafür, dass die Artenvielfalt erhalten bleibt, unabhängig von wirtschaftlichen Interessen“, fügt er stolz hinzu.

Die Hobbyzüchterin Andrea Mitgau aus Neumünster konnte dies nur bestätigen. Sie war mit ihren Frettchen und ihre Augsburger Zwerghenne, die liebevoll ihre elf Küken umsorgte, in die Angelnhalle gekommen. „Diese Hühnerrasse steht bereits auf der roten Liste“, erzählt sie und zeigt eine Besonderheit: Der Kamm dieser Hühner sieht aus wie eine kleine Krone. Mitgau kam zur Geflügelzucht durch ihren heute 35-jährigen Sohn. „Er wollte schon mit vier Jahren Geflügelzüchter werden und lernte das Lesen nicht mit Kinderbüchern sondern mit Fachzeitschriften“, berichtet sie stolz und zeigte seine eigene Zucht von braunen Perlhühnern.

Die Frettchen schlafen dagegen ruhig aneinander gekuschelt. „Sie werden immer beliebter, sind sehr soziale Tiere und werden schnell handzahm“, so Andrea Mitgau. Es sei sehr wichtig, sie draußen in einem Gehege zu halten. Nicht im Haus, wie viele es gern nach ihrer Beobachtung tun würden.

40 Anbieter waren versammelt und rund 500 Besucher gingen durch die große Halle, um zu schauen, zu fachsimpeln und zu kaufen. Adressen wurden ausgetauscht, um in Verbindung zu bleiben. Thomas Hansen freut sich sehr über den großen Zuspruch.

Bereits in wenigen Wochen, am 9. und 10. November, steht die Rassegeflügelschau an. Dann kommen Aussteller aus ganz Deutschland, um Seidenhühner, Zwerg-Haubenhühner und vieles mehr zu zeigen.