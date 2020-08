hasselberg : Zu viele Lkw fahren durch das Bobeck – Anwohner sind sauer

Wegen der Bauarbeiten auf der K111 führt eine Umleitung durch Bobeck, die auch Baustellenfahrzeuge nutzen. Viele Anlieger fürchten um ihre Sicherheit.

Avatar_shz von shz.de

12. August 2020, 16:54 Uhr

Hasselberg | Den Einwohnern in Bobeck reicht es. Seit zirka zwei Jahren führt wegen der Baustelle auf der Kreisstraße 111 Hasselberg/Kronsgaard eine Umleitung durch ihr Dorf. Um Lkw-Verkehr auszuschließen, wurde die Durchfahrt zunächst für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen verboten, später wurde der Anliegerverkehr über 7,5 Tonnen freigegeben, da einige Landwirte ihre Felder in Bobeck bestellen müssen. „Dagegen hat auch niemand etwas. Natürlich müssen die hier durch. Aber, dass hier seit zirka vier bis sechs Wochen werktäglich 30 bis 50 Mal die Baustellen-Baufahrzeuge über 7,5 Tonnen durchbrettern, weil ihnen der Weg über Gelting zu unbequem ist, das kann ja wohl nicht sein“, sagt Anwohner Frank Nöcker erbost. Seine Frau Christa Nöcker habe auch schon mit Bürgermeister Hans-Heinrich Franke gesprochen. Er habe gesagt, er könne da auch nichts machen, da die Fahrzeuge als Anlieger betrachtet würden, auch wenn sie nicht direkt in Bobeck zu tun hätten.

„Hier herrscht mehrfach am Tag das komplette Chaos, und es hätte schon oft etwas passieren können, wenn all die Fahrradfahrer, Fußgänger und vor allem Kinder dazwischen rumlaufen“, so Nöcker. Peter Harenberg-Jordt, der direkt an der Kreuzung wohnt, ergänzt: „Hier fährt einfach alles durch, Pkw, Wohnmobile, Trecker mit und ohne Anhänger und seit einigen Wochen auch schwere Baufahrzeuge. Die kommen ja alle auch kaum aneinander vorbei auf dieser schmalen Straße und weichen immer auf Seiten-, Grünstreifen und Gräben aus. Es ist wirklich ein Wunder, dass noch niemand zu Schaden gekommen ist.“

Schachtmeister Oliver Locht von der beauftragten Straßenbaufirma SAW stellt klar, dass es nur zwei Baufahrzeuge gebe, die allerdings ungefähr zehn Mal am Tag hin und her führen. „Wir wollten Ausnahmegenehmigung beantragen, uns wurde dann aber von den Bürgermeistern gesagt, dass wir durchfahren dürfen.“

Die Bürgermeister aus Hasselberg, Franke, und Kronsgaard, Wolfgang Kraack, bestätigen, dass ihnen vom Ordnungsamt mitgeteilt wurde, dass die Fahrzeuge durchfahren dürften, nachdem die Straße für Anlieger frei gegeben wurde.

Es könne nicht pauschal beantwortet werden, ob die Fahrzeuge wegen des Schildes „Anlieger frei“ durchfahren dürften oder nicht, auch wenn sie nicht direkt in Bobeck zu tun haben, erklärt Sven Detjens vom Straßenverkehrsamt. „So eine Anfrage, ob die Baufahrzeug ihre Baustelle in diesem Fall trotz der Einschränkung auf dem direktesten und kürzesten Weg anfahren dürfen, ist bei uns noch nie gestellt worden.“ Es bedürfe einer umfassenden Prüfung, bei der alle beteiligten Stellen und alle Faktoren, auch der Straßenzustand und vorhandene Alternativen beleuchtet werden müssten. „Hierfür müsse die entsprechende Firma einen Antrag für ihre Fahrzeuge bei uns stellen, dann werden wir eine Entscheidung treffen.“

Karsten Detlefsen, Bauleiter der Firma SAW, meldete sich jetzt nach einer Baubesprechung, an der auch beide Bürgermeister teilnahmen, und überbrachte die Nachricht, dass man die Zeit der Bearbeitung nicht abwarten könne, da die Baustelle bis spätestens Oktober abgeschlossen sein solle. Er versprach : „Wir werde zukünftig mit unseren Fahrzeugen nicht mehr durch Bobeck fahren.“