Schleswig : Zu viel Yoga an der Volkshochschule?

von Ove Jensen

erstellt am 21.Sep.2017 | 07:42 Uhr

Hatha-Yoga, Lachyoga, Yoga für alle, Yoga, Vidya, Kundalini-Yoga Stressbewältigung mit Yoga oder eine Yoga-Reise nach Schottland. Wer an der Schleswiger Volkshochschule (VHS) nach einem Yoga-Kurs sucht, hat die freie Auswahl – muss aber auch schnell sein, denn in kaum einem anderen Segment sind die Kurse so rasch ausgebucht wie beim Yoga. Der Saal im Obergeschoss der VHS hat sich in den letzten Jahren nach und nach vom Vortragsraum in eine Yogahalle verwandelt.

Was nach einer Erfolgsgeschichte klingt, das sorgt jetzt aber auch für Kritik. Das musste VHS-Leiterin Nicole Schmölz, als sie im Kulturausschuss ihren Jahresbericht vorstellte, ebenso erleben wie Tags zuvor der im Rathaus zuständige Fachdienstleiter Robert Kischkat im Finanzausschuss. Mit den Yoga-Kursen mache die Volkshochschule den Fitnessstudios und den Sportvereinen das Leben schwer, monierten die Vertreter der CDU-Fraktion. Es könne nicht Aufgabe der mit Steuergeldern subventionierten VHS sein, anderen Anbietern in der Stadt Konkurrenz zu machen. Diese anderen Anbieter hätten inzwischen Probleme, überhaupt noch geeignete Yogalehrer zu finden, weil die Volkshochschule höhere Honorare zahle, sagte die Finanzausschuss-Vorsitzende Steffanie Hildebrandt. SPD-Fraktionschef Stephan Dose konterte: „Wir können aber doch der Volkshochschule nicht sagen, sie soll kein Yoga mehr anbieten, nur damit die Dozenten weniger Geld verdienen.“ Nach Auskunft der Stadtverwaltung erhalten die Yogalehrer in der Regel das VHS-Standarthonorar von 18 Euro pro Unterrichtseinheit (45 Minuten).

Die VHS hatte ihren Gesundheitsbereich, zu dem auch die Yogakurse zählen, in den letzten Jahren stark ausgebaut. Dies war auch eine Reaktion auf die Forderung aus der Ratspolitik, den Kostendeckungsgrad zu erhöhen – also den Anteil der jährlichen Aufwendungen, den die VHS selbst erwirtschaftet. Noch 2011 lag der Kostendeckungsgrad bei 51 Prozent. Vor dem Finanzausschuss legte Robert Kischkat jetzt die Zahlen für 2016 vor: Nach vorläufigen Berechnungen hat die VHS nun einen Kostendeckungsgrad von 66,7 Prozent erreicht. Aufwendungen von 720000 Euro stehen Einnahmen von 480000 Euro gegenüber. Damit hat die VHS die von der Ratsversammlung formulierte Zielgröße von 65 Prozent erstmals erreicht.

Welchen Anteil die Yogakurse an diesem Erfolg haben, geht aus den veröffentlichten Statistiken nicht exakt hervor. VHS-Leiterin Schmölz betonte aber, dass sie keineswegs in Konkurrenz zu den Sportvereinen treten wolle. Sie sei im Gegenteil offen dafür, mit den Vereinen zu kooperieren. In Einzelfällen habe es solche Kooperationen bereits gegeben, „zum Beispiel, indem wir Schnupperangebote durchgeführt haben, die dann in Vereinen fortgesetzt wurden.“

Und die Fitnessstudios? Auch da beklagt sich – zumindest öffentlich – niemand. „Unsere Yogakurse sind rappelvoll“, sagt zum Beispiel Sven Hering vom „Vitalien“ am Stadtfeld. Auch bezahle man die Kursleiter „seit Jahren sehr gut“. Kooperationen gegenüber zeigt er sich aufgeschlossen. „Diese Vorgehensweise liefert gerade auch im Sinne der Kunden die besten Ergebnisse.“