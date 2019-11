Bergenhusen : Zeugen nach Brandstiftung an Toilettenhäuschen gesucht

Bei einem Brand in einem Toilettenhäuschen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

14. November 2019, 09:23 Uhr

Bergenhusen | In der Nacht von Freitag, 8. November, auf Sonnabend, 9. November, kam es in Bergenhusen in der Bäckerstroot zu einer Brandstiftung an dem dortigen Toilettenhäuschen. Der oder die Täter haben an mehreren Stellen Brandherde gelegt und Brandbeschleuniger verwendet, sodass eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden kann. Durch das Feuer entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Wegen der Beschädigungen und Verrußung sind die Toiletten derzeit unbrauchbar.

Da das Feuer von selbst wieder erlosch, wurde der Schaden erst am Sonnabendmorgen durch Anwohner entdeckt und die Polizei informiert.

Polizei

Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen aufgenommen und umfangreiche Spuren am Tatort gesichert. Auch wurden Gegenstände, unter anderem ein Feuerzeug und die abgebildete Keramikvase am Tatort sichergestellt.

Die Polizei fragt nun, wer in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht oder Auskunft zu der sichergestellten Keramikvase geben kann. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel. 04621/840 zu melden.

