Grundhof : Zeltlagerspaß mit Gruselspiel und Klimatag

Amt Grundhofer Zeltlager nehmen zur Zeit 140 Kinder teil. Auf dem Programm stehen Großspiele und Gemeinschaftsleben.

von shz.de

07. Juli 2019, 16:42 Uhr

Dollerup | Bei dem Wort „GrunZ“ geht es nicht um die Lautäußerungen von Schweinen. Es bezeichnet vielmehr das „Grundhofer Zeltlager“, das gegenwärtig zum 12. Mal zu Beginn der Sommerferien vom Jugendausschuss des Turnvereins Grundhof auf dem Sportplatz in Streichmühle durchgeführt wird. An dem Lager, das am Donnerstag endet, nehmen 140 Kinder im Alter von zehn bis vierzehn Jahren teil, um die sich 43 Betreuer unter Leitung von Moritz Borcherding, Lasse Kurth und Antonia Wiedenroth kümmern. Für Frühstück und Abendbrot sind ein sechsköpfiges Küchenteam zuständig. Das Mittagessen liefert ein Catering-Service.

Die Tage sind gefüllt mit Großspielen unterschiedlicher Art, und abends gibt es meistens eine Show. In eine Nachtwanderung ist ein „Gruselspiel“ eingebettet. Hinzu kommen Motto-Tage über das Mittelalter und „Star Wars“. Ein dritter Motto-Tag stand unter dem Titel „Weltklimatag“ mit Stationen wie Massentierhaltung, Regenwald und Verschmutzung der Ozeane. Dabei konnten Mannschaften oder Einzelteilnehmer Punkte sammeln. „CO2-Räuber“ versuchten, ihnen diese wieder abzujagen. Wenn es hingegen einer Gruppe gelang, einen Räuber einzufangen, erhielt sie Zusatzpunkte.

Die Zwillingsbrüder Fynn und Jannis Petersen sind 14 Jahre, zum vierten Mal beim „GrunZ“ dabei und ein bisschen traurig. „Im nächsten Jahr sind wir zu alt“, beklagen sie. Sie wollen aber mit sechzehn Jahren als Betreuer wieder einsteigen. Felix Polland wurde am „Weltklimatag“ dreizehn Jahr alt. Dafür, dass er schon zum fünften Mal teilnimmt, führt er zwei Gründe an: „Das macht einfach Spaß, und hier sind kaum Erwachsene.“ Gegen den Besuch seiner Eltern, die aus Anlass des Geburtstages 200 Berliner vorbeibrachten, hatte er jedoch gar nichts einzuwenden.