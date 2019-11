Nordangler Speeldeel : Zehn Geschichten über den Urlaub und seine Tücken

Die 15 Schauspieler brachten die Zuschauer im Süderbraruper Bürgerhaus zum Lachen.

11. November 2019, 16:38 Uhr

Süderbrarup | Einen vergnüglichen Abend verlebten mehr als 100 Zuschauer im Süderbraruper Bürgerhaus mit Einaktern der Nordangler Speeldeel. Unter dem Titel „De verflixde Urlaub“ erzählten die 15 Schauspieler mithilfe von zehn Helfern plattdeutsche Geschichten über die schönste Zeit des Jahres und ihre Tücken.

Ein Ehepaar kann sich im Reisebüro nicht zwischen Kreuzfahrt und Balkonien entscheiden. Ein anderes träumt von Luxus und bleibt doch zu Hause. Ein Fundstück auf dem Balkon verhindert eine Flugreise. Ein Mann versucht verzweifelt, seine Kasse mit einem Banküberfall aufzubessern. Ein Stau auf der Autobahn wird zum Urlaubserlebnis. Ein richterliches Verhör wird eingeübt. Und an der Pommesbude werden die Kartoffelstäbchen verkostet wie in Frankreich der Rotwein.

Alle Geschichten stammen aus der Feder von Konrad Hansen, der durch seine Romane und seine Arbeit am Ohnsorg-Theater bekannt ist. Unter der Regie von Wolfgang Börnsen und Jürgen Bachmann wurden sie ins Plattdeutsche transferiert. „Nach mehreren großen und aufwendigen Stücken wurde in unserer Truppe der Wunsch nach etwas Kurzweiligem laut“, erklärte Regisseur Jürgen Bachmann. In den letzten beiden Jahren seien sie vor allem mit dem Luther-Drama „Lüüd, Luther un de Düvel“ unterwegs gewesen, das sie auch auf dem Kirchentag in Berlin vorgeführt hätten.

Unter der Regie von Jürgen Bachmann spielten Manuela Langer, Gisela Schmidt, Niko Hansen, Gyde Brix, Claus Koch, Andreas Bauser, Adelheid van de Loo, Doris Bachmann, Jenny Börnsen, Jürgen Bachmann, Elmar Nagels, Susanne Hansen, Peter Hinrichsen, Lars Petersen und Ulrike Caesar.

Die nächste Aufführung von „De verflixde Urlaub“ findet am Sonnabend, 16. November, ab 16 Uhr in der dänischen Schule Kappeln statt.