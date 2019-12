Bücherei Süderbrarup : Zauberhafte Geschichten für den Dezember

Die Süderbraruper Bücherei nimmt an der Aktion Dezembergeschichten teil.

Avatar_shz von shz.de

10. Dezember 2019, 16:32 Uhr

Süderbrarup | Die Aktion „Dezembergeschichten“ in der Bücherei Süderbrarup findet zum sechsten Mal in der Süderbraruper Bücherei statt. In diesem Jahr wurden 17 Mal 24 „Weihnachtsgeschichten zum Knobeln“ für die Klassen drei bis fünf und 29 Mal „Zauberhafte Wintermärchen“ für Kindergartenkinder und Klassen eins und zwei verschenkt. Nun gibt es für die Kinder jeden Tag ein Rätsel oder eine kleine Geschichte zum Vorlesen und als Download bei der Büchereizentrale zusätzliche Mitmach-Ideen. Die Klasse 2 b der Nordlicht-Schule erfreute sich an einer Geschichte, die Bürgermeister Friedrich Bennetreu und Björn Clausen, Leiter der Nospa, mit viel Spaß vorlasen. Anschließend durften die Kinder basteln.