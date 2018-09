Schleswig : Yvonne Wiegers erhält Verdienstkreuz

Die Vorsitzende des Schleswiger Tierschutzvereins wurde von Ministerpräsident Daniel Günther ausgezeichnet.

von shz.de

25. September 2018, 18:16 Uhr

Große Ehre für Yvonne Wiegers-von Wegner (Foto): Ministerpräsident Daniel Günther hat der Vorsitzenden des Schleswiger Tierschutzvereins gestern in Kiel das Bundesverdienstkreuz überreicht. Sie habe ihr Leben dem Tierschutz gewidmet, heißt es in der Laudatio. Seit zehn Jahren ist Yvonne Wiegers-von Wegner Vorsitzende des Tierschutzvereins, der im gesamten Kreis Schleswig-Flensburg tätig ist. „In dieser Zeit hat sie die Anlage des Vereins zu einer ‚Wohlfühl-Oase‘ für Tiere entwickelt.“ Das Tierheim genieße hohes Ansehen in der Region. Die Tiere seien hier nicht mehr in Zwingern, sondern in kleinen Appartements untergebracht. Der Vorsitzenden sei ein besonderes Anliegen, den Tier- und Naturschutz auch an die Jugend heranzutragen, heißt es in der Laudatio weiter.