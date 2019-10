Haithabu bei Schleswig : Wüstenbussard und Falke auf der Jagd

Bogenschießen und Leckereien am Herdfeuer bei den Wikinger-Häusern.

01. Oktober 2019, 16:49 Uhr

Schleswig | Die Wikinger von Haithabu gehen am kommenden Wochenende, 5. und 6. Oktober, auf die Pirsch. Die Besucher sind eingeladen, sich bei den Wikinger-Häusern von Bogenschützen in den Umgang mit Pfeil und Bogen einweisen zu lassen. Mutige üben sich selbst im Bogenschießen. Hungrige folgen dem Geruch des Herdfeuers, an dem die Wikingerfrau nicht nur Fladenbrote für die nächste Seereise backt, sondern auch gern die eine oder andere Kostprobe für die Besucher übrig hat.

Reinhard Erichsen lässt sich beim Bogenbau über die Schulter schauen. Auch demonstriert er alte Jagdtechniken und berichtet über die Verwendung des Wildes im frühen Mittelalter. Eine besondere Attraktion erwartet die Besucher am Sonnabend, wenn Falknermeister Hans Newe und sein Kollege Rainer Kunzfeld über die jahrtausendealte Technik der Beizjagd informieren. Dabei besteht die Gelegenheit, Jagdvögel wie Wüstenbussard und Falke aus nächster Nähe zu bestaunen.