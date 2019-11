Ex-Bundestagsabgeordneter aus Bönstrup : Wolfgang Börnsen stellt Teil 2 seiner „Angeln-Saga“ vor

„Aufbruch in die Heimatlosigkeit“ heißt der zweite Teil, in dem es das Volk der Angeln Richtung Britannien zieht.

von Alf Clasen

20. November 2019, 10:23 Uhr

Grundhof/Flensburg | Eines stellt Wolfgang Börnsen gleich zu Beginn des Gesprächs klar. „Ich bin Angelner und kein Angeliter. Angeliter sind die Kühe.“ Und auch wenn in seinen Adern zu 50 Prozent friesisches Blut fließt, ist der Bönstruper sogar so etwas wie ein Vorzeige-Angelner. Da verwundert es nicht, dass ausgerechnet Börnsen sich daran machte, Licht in das Dunkel seiner weitgehend unerforschten Vorfahren zu bringen, die ab dem fünften Jahrhundert nach Britannien auswanderten. Jetzt hat der 77 Jahre alte frühere Bundestagsabgeordnete Teil zwei seiner „Angeln-Saga“ vorgelegt.

Auch in diesem Band geht es wieder um die Abenteuer von Ocke Offasson, dem kleinwüchsigen Fürsten des Volkes der Angeln. Und um die Bauern und Fischer, Handwerker und Händler, die sich unter seiner Führung gemeinsam mit den Sachsen auf den Weg in eine neue Welt machten, als die Lebensbedingungen auf der Halbinsel zwischen Förde, Schlei und Treene immer schwieriger wurden. Der Untertitel „Aufbruch in die Heimatlosigkeit“ deutet darauf hin, dass die Geschichte, die vor 1500 Jahren spielt, in der Gegenwart reichlich Parallelen findet. „Das Buch ist eine Geschichte über Flucht und Vertreibung“, sagt Börnsen.

Die Quellenlage zur Geschichte der Angeln – erst heute spricht man von Angelnern oder Angelitern –, ist mehr als dürftig. Sie wurden von Tacitus im Jahre 98 n.Chr. als „Anglii“ erstmals erwähnt. „Sie sind ein unbeschriebenes Volk“, erklärt Börnsen. Zwar sei in der englischen Literatur eine Menge über sie zu erfahren, das aber beruhe weitestgehend auch nur auf Hörensagen. Und so hat sich Börnsen für sein Epos zwar in eine gründliche Recherche gestürzt, sich schlussendlich aber des Genres Roman bedient, um die Geschichte der Angeln zu erzählen. „Das ist mir nicht schwer gefallen. Ich habe ja auch schon eine Reihe von Theaterstücken geschrieben“, erklärt der Autor, der zu den treibenden Kräften in der Nordangler Speeldeel gehört.

Natürlich sprechen auch die handelnden Personen im Buch zum Teil plattdeutsch. Und wenn Namen wie Sibbern Grummelbuuk und Ida „Slappfoot“ auftauchen, dann wird deutlich, dass der Autor Spaß an Originellem hat. „Ein geschichtlicher Roman muss auch unterhaltsam sein“, findet Börnsen. „Auch nehme ich die Angeln mit ihrer Verschrobenheit und Eigentümlichkeit auf die Schippe – eben so, wie ich sie sehe.“

Keine Frage, die „Angeln-Saga“ ist eine Liebeserklärung Börnsens an seine Heimat. Und der Bönstruper ist erfreut, dass der im vergangenen Jahr erschienene erste Teil auf so großes Interesse gestoßen ist.

An diesem Freitag ab 19 Uhr liest Wolfgang Börnsen nun im sh:z-Medienhaus in Flensburg (Fördestraße 20) aus dem zweiten Band, der dann druckfrisch auf den Tischen liegen wird, ehe er ab kommender Woche auch in den Buchhandlungen erhältlich ist. In den Abend einführen wird der frühere langjährige sh:z-Chefredakteur Stephan Richter, der auch das Vorwort zum neuen Buch geschrieben hat. Wer bei der Lesung mit Wolfgang Börnsen dabei sein möchte, kann sich bei der Husum Druck- und Verlagsgesellschaft anmelden; Telefonnummer: 04841 / 835 20.

Die Gäste werden dann aus dem Munde des Autoren hören, wie sich das Volk der Angeln zur „Landnahme“ nach Britannien aufmachte und zum Namensgeber für England werden sollte. Börnsen ist es wichtig zu betonen, dass seine Vorfahren keine Invasoren gewesen, sondern in friedlicher Absicht auf die Insel gekommen seien. „Das bezeugen auch die britischen Historiker.“

Demnächst wird sich Börnsen an den letzten Teil seiner Trilogie machen – wenn ihm denn seine vier Enkel, die mit auf dem alten Hof in Bönstrup leben, mal wieder ein bisschen Zeit zum Schreiben lassen.

„Die Angeln-Saga – Aufbruch in die Heimatlosigkeit“, 384 Seiten, erscheint im Husum Verlag und kostet 24,95 Euro.

ISBN 978-3-89876-976-9