Schleswig : Wohnen wird immer teurer

In Schleswig zu wohnen, das ist beliebt wie lange nicht. Das wurde zuletzt vor gut einer Woche deutlich, als die Stadtverwaltung 33 neue Grundstücke im Baugebiet am Berender Redder anbot – und innerhalb von zehn Minuten alles reserviert war. Dass die Quadratmeterpreise höher waren als in den vorherigen Bauabschnitten, änderte daran nichts.

Doch nicht nur wer kaufen möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Auch die Mieten sind in den letzten Jahren spürbar angestiegen. Das geht aus dem jüngsten Marktbericht des bundesweit tätigen Immobilienunternehmens Planet Home hervor. Das Unternehmen hat sechs schleswig-holsteinische Standorte unter die Lupe genommen. Neben den vier kreisfreien Städten Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster waren das auch Husum und Schleswig. Demnach sind die Wohnungsmieten in der Schleistadt seit 2005 um durchschnittlich 30 Prozent gestiegen. Die Quadratmeter-Warmmiete liegt demnach im Schnitt bei 5,60 Euro. Wer eine Eigentumswohnung kaufen wollte, musste sogar 37 Prozent mehr auf den Tisch legen.

Allerdings ist bei der Preisentwicklung ein deutlicher Unterschied zwischen Alt- und Neubauten festzustellen. Das gilt auch für Einfamilienhäuser. Häuser, die in die Jahre gekommen sind, steigen nicht im selben Maße im Preis wie Neubauten. Im Eigenheimsegment müssen für ein Reihenhaus im Bestand durchschnittlich 150 000 Euro und für ein freistehendes Einfamilienhaus 230 000 Euro aufgebracht werden. Die

Steigerungen seit 2005 liegen bei 17 bis 25 Prozent bei Reihenhäusern und sieben bei Einfamilienhausgrundstücken.

Wohneigentum in Schleswig zu erwerben, sei in Bezug auf die Einkommen vor Ort aber nach wie vor günstiger als in vergleichbaren Städten, meint Cornelia Herrmann, die Regionalleiterin von Planet Home in Schleswig. So müsse man im Kreis Schleswig-Flensburg durchschnittlich das 4,7-Fache des jährlich verfügbaren Einkommens in Wohneigentum investieren, während es anderswo in Schleswig-Holstein im Schnitt das 5,5-Fache sei.

Auch der Immobilienmarktbericht der LBS zeigt, dass Ein- und Zweifamilienhäuser in Schleswig günstiger zu haben sind als in den Nachbarstädten. Demnach kostete der Quadratmeter für Häuser im Bestand in Schleswig im vergangenen Jahr durchschnittlich 1227 Euro. Damit lagen die Preise höher als in Rendsburg (1192 Euro) und Heide (1097 Euro), aber deutlich niedriger als in Husum (1482 Euro) und Eckernförde (1859 Euro).

Aber wie geht die Entwicklung weiter? Die Fachleute von Planet Home erwarten nicht, dass sich an der gegenwärtigen Entwicklung in absehbarer Zeit viel ändert. In den letzten zehn Jahren seien die Wohnimmobilienpreise in Schleswig jährlich um 1,5 Prozent gestiegen, während das durchschnittliche Inflationsniveau 1,36 Prozent betrug. Damit zeige sich eine weitgehende Wertbeständigkeit bei Schleswiger Wohnimmobilien. Das Preisniveau sei „ noch immer relativ günstig“, was eine stabile Wertentwicklung auf dem Schleswiger Wohnungsmarkt erwarten lasse.

Schleswigs Einwohnerzahl ist in jüngster Zeit stetig gestiegen und liegt wieder im Bereich von 25 000. Dieser Trend werde sich aber nicht dauerhaft fortsetzen, heißt es im Marktbericht von Planet Home unter Verweis auf „aktuelle Prognosen“. So geht das Statistikamt Nord in einer Vorausberechnung aus dem vergangenen Jahr davon aus, dass der Kreis Schleswig-Flensburg bis 2030 rund 3,7 Prozent seiner Einwohner verlieren wird. Nicht prognostiziert ist dabei jedoch, ob innerhalb des Kreisgebiets der Trend in Richtung städtische und stadtnahe Gebiete anhalten wird.

von Ove Jensen

erstellt am 29.Aug.2017 | 07:00 Uhr