Busdorf : Wohin mit den Kita-Kindern?

Bis Sommer 2019 muss für eine ausquartierte Gruppe eine Lösung gefunden werden. Es fehlen zwei Räume.

von shz.de

28. September 2018, 16:26 Uhr

Der Kindergarten in Busdorf ist zu klein: „Wir brauchen Platz“, sagte Bürgermeister Kay-Michael Heil in der jüngsten Gemeinderatssitzung. 100 Kinder werden täglich in der Kita „Kleine Wikinger“ betreut, darunter 20 Kleinkinder im Alter unter drei Jahren. Zwei Krippengruppen sind im Anbau des Gebäudes untergebracht, vier Regelgruppen, darunter eine Naturgruppe im Hauptgebäude. Die Erweiterung wurde 2011 fertiggestellt. 2015 erfolgte dann die energetische Sanierung des 40 Jahre alten Gebäudes.

Eine weitere Gruppe nutzt den Mehrzweckraum, der sich im Schulgebäude befindet – und als Notlösung für das Platzproblem auf ein Jahr befristet ist. Bis Sommer 2019 muss eine neue Lösung gefunden werden. „Es ist nicht so ganz einfach. Wir haben Platz für Krippengruppen angebaut, energetisch saniert und viel Geld hineingesteckt. Hätten wir gewusst, was noch alles auf uns zu kommt, wäre ein Neubau rückblickend vielleicht sinnvoller gewesen. Aber hätte, hätte. Jetzt haben wir ein Problem“, sagte Heil.

Ein neuer Plan müsse her, denn zwei Räume fehlen. Die Gemeindevertreter waren sich einig, die Möglichkeiten weiterer Anbaumaßnahmen und die baulichen Gegebenheiten nun von einem Sachverständigen ausloten zu lassen. „Wir sind in der Pflicht, das zu regeln. Wir freuen uns, dass so viele Kinder da sind. Das ist ja für uns alle positiv“, sagte Heil.

Einstimmig begrüßte man den städtebaulichen Vertrag und Vereinbarung zum Interkommunalen Gewerbegebiet (IGK) Busdorf-Schleswig. Ebenso einig war man sich über die Vereinbarung im Austausch von Wohnbaukontingenten mit der Gemeinde Dannewerk. Busdorf verfügt über 59 Kontingente, die nicht genutzt werden können, da keine Bauflächen vorhanden sind. Dannewerk fehlt es an Kontingenten, es verfügt aber über ausreichend Bauflächen. „Das ist Solidarität“, sagte Gemeinderatsmitglied Olaf Nehls – und auch darin waren sich alle einig.

Die Anerkennung für sein Engagement als Wehrführer in der Feuerwehr der Gemeinde nahm Bürgermeister Heil von seinem Stellvertreter Andreas Fechtner entgegen. Als neuer Wehrführer wurde Axel Röseler, der bereits von den Brandschützern gewählt wurde, von der Gemeinde ernannt und vereidigt.

Die Idee, den Weihnachtsmarkt im Dezember erstmalig auf dem Hofplatz von Familie Saar am Kirchenweg stattfinden zu lassen, begrüßten die Vertreter.

Vor allem die Nähe zum Ansgarhaus der Kirchengemeinde sei von Vorteil für die Besucher und die Organisatoren, denn schließlich findet dort seit Jahrzehnten der Basar mit Cafeteria des Weihnachtsmarktes statt, betonte Heil.