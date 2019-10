Tierfriedhof in Schleswig : Wo Mimi und Fifi begraben sind

Ort der Erinnerung für Haustiere in der Gedenkstätte am Kattenhunder Weg. Doch die Nachfrage nach Bestattungen ist gering.

11. Oktober 2019, 18:03 Uhr

Schleswig | Wir vermissen dich! Für immer in unserem Herzen! Danke für die schöne Zeit!

Es sind Grab-Inschriften wie diese, die erahnen lassen, wie viel das verstorbene Haustier seinen menschlichen Begleitern bedeutet hat. Haustiere sind eben Teil der Familie, ihr Tod hinterlässt oftmals eine große Lücke. Daher ist es vielen Tier-Hinterbliebenen wichtig, eine Ruhestätte für den einstigen Wegbegleiter zu haben – als Ort der Erinnerung.

Die Schleswiger Tiergedenkstätte auf dem nördlichen Teil des Domfriedhofs am Kattenhunder Weg bietet diese Möglichkeit seit mehr als 15 Jahren. 89 liebevoll gestaltete Grabstätten für Hunde, Katzen, Hamster und andere Haustiere sind hier zu finden. Hinzu kommen etwa 70 anonyme Bestattungen unter der Rasenfläche, die von den Friedhofsgärtnern mit gepflegt werden.

Da das Friedhofsareal für Haustiere insgesamt etwa eineinhalb Hektar groß ist, wirken die vorhandenen Gräber fast ein wenig verloren. Denn hier ist noch weitaus mehr Platz vorhanden als benötigt wird, bestätigt Jürgen Rademacher, Vorsitzender des Friedhofsverbandes, gegenüber den SN.

„Es hat sich in den vergangenen Jahren herausgestellt, dass die Nachfrage nach Tier-Ruhestätten viel geringer ist als ursprünglich angenommen“, räumt er ein. So seien in diesem Jahr bisher lediglich drei Hunde und drei Katzen bestattet worden, 2018 waren es noch weniger.

Jedoch wird auch ein Friedhof unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit geführt. „Er muss sich selbst tragen“, sagt Rademacher. Und das tut die Tiergedenkstätte bei weitem nicht. Dennoch habe man Überlegungen, sie aus diesem Grunde wieder aufzulösen, innerhalb des Friedhofsverbandes sowie des Kirchengemeinderats bisher stets verworfen.

Kompensiert werden die finanziellen Defizite der Tiergedenkstätte durch die Einnahmen aus den anderen Friedhöfen, deren Träger der Friedhofsverband ist. Aber was tun: Einerseits sind Tiergrabstätten wenig nachgefragt, andererseits bedeutet diese Gedenkstätte einigen Menschen sehr viel. Das erfährt Karin Dingfeld, Friedhofsgärtnerin und Verwaltungsmitarbeiterin, immer wieder, wenn Menschen die Bestattung ihres Haustieres mit ihr besprechen. Für diese Trauernden ist der Gedanke an eine Alternative – womöglich den treuen Vierbeiner an die Tierkörperverwertungsanstalt zu geben – einfach unerträglich. So gab es kürzlich sogar die Anfrage eines älteren Mannes, ob er sein totes Pferd hier beerdigen lassen könne. Was natürlich nicht möglich war.

Eine Überlegung indes kursiert in den Gremien – „nur als Idee“, meint Rademacher. Das Angebot nämlich, dass sich Menschen nach dem Tode auf einem Teil des Domfriedhofes zusammen mit der Urne ihres Haustieres begraben lassen können.

So verfügte es übrigens vor gut 230 Jahren schon der „Alte Fritz“, Preußenkönig Friedrich II., auf seinem Sterbebett. Zusammen mit seinen geliebten Windhunden wollte er auf Schloss Sanssouci begraben sein.