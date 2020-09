Selk : Wo ist das Ortsschild hin?

Dort, wo der Ort beginnt, ragt nur noch eine karge und ausgefranste Metallstange aus dem Boden.

27. September 2020, 18:35 Uhr

Selk | Mit auffallend hoher Geschwindigkeit sind zahlreiche Autos am Sonntag durch Selk gefahren. Kein Ortsschild wies die Fahrer an der Brekendorfer Landstraße darauf hin, dass es sich hier um eine geschlossene Ortschaft handelt.

Dort, wo der Ort und damit das Tempolimit 50 beginnt, ragt nur noch eine karge und ausgefranste Metallstange aus dem Boden.

Doch was ist mit dem Schild passiert? Wurde es mit Absicht abgesägt oder von landwirtschaftlichen Maschinen mit Überbreite abgefahren? Diese Frage konnte am Sonntag nicht geklärt werden. Die Polizei, die Gemeindevertretung und die Ordnungsbehörde des Amtes Haddeby wurden verständigt. In Kürze soll ein neues Ortsschild installiert werden. Bis dahin heißt es aufgepasst in Selk.