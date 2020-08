Bahnverkehr in Schleswig : Wo bleibt der neue Intercity?

Obwohl der Fernzug Kopenhagen - Hamburg in Schleswig hält, dürfen Passagiere (noch) nicht ein- und aussteigen.

16. August 2020, 16:26 Uhr

Schleswig | „Der Eurocity kommt“, titelten die SN am 12. Februar. Ein halbes Jahr später ist er zwar da, aber es dürfen keine Fahrgäste ein- oder aussteigen. Immerhin taucht er jetzt sechs Mal pro Tag im Schleswiger Bahnhof auf – je drei Mal auf der Fahrt gen Norden und gen Süden.

Hin und wieder hält der IC aus Kopenhagen sogar an Gleis 3 des Schleswiger Bahnhofs. Dann fährt er den 300 Meter langen Bahnsteig bis weit Richtung Husumer Baum entlang und stoppt in großer Entfernung möglicher Fahrgäste kurz, um die uniformierten Kräfte der Bundespolizei aussteigen zu lassen, die auf dem kurzen Stück von der deutsch-dänischen Grenze bis nach Schleswig die Fahrgäste zu kontrollieren haben. Minuten zuvor ist der Gegenzug Hamburg-Kopenhagen mit hohem Tempo ohne Stopp durch den Bahnhof gefahren.

Doch warum hält der dänische Intercity-Zug nicht endlich, um neben den Grenzpolizisten auch Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen? Der dänische IC kann wegen Bauarbeiten seit einigen Monaten nicht mehr auf der Vogelfluglinie von Kopenhagen nach Hamburg fahren; die Bauarbeiten hängen mit der künftigen festen Fehmarnbelt-Querung zusammen. Ersatzweise benutzt er die Jütland-Route und durchquert damit das ganze nördliche Bundesland von der Grenze bis Hamburg – ohne einen einzigen Verkehrsstopp zwischen Nord- und Ostsee.

Doch im Februar kam plötzlich die Nachricht, dass ein Stopp vielleicht doch möglich ist – und zwar in Schleswig. Hier könnten Bundespolizisten auf dem Weg nach Norden ein- und umgekehrt Richtung Hamburg aussteigen. Und wie es im Februar hieß, sei dann auch ein Verkehrsstopp möglich, bei dem Fahrgäste ein- und aussteigen könnten.

Als dann im März das Corona-Virus den grenzüberschreitenden Bahnverkehr erst einmal lahm legte, kamen auch die Verhandlungen zwischen der Bundespolizei und der dänischen Polizei über einen Ein- und Ausstieg der deutschen Polizisten in Pattburg vorerst zum Erliegen.

„Aufgrund der aktuellen besonderen Lage gibt es hinsichtlich des zusätzlichen Haltes für Reisende in Schleswig-Holstein noch keinen neuen Sachstand“, sagte auf Anfrage eine Sprecherin der Deutschen Bahn. „Die erforderlichen Abstimmungsgespräche zwischen der Bundespolizei und der dänischen Polizei sollen aufgrund der aktuellen Entspannung der Pandemie kurzfristig wieder aufgenommen werden. Ziel ist es, die Zeichnung der notwendigen Vereinbarung kurzfristig sicher zu stellen.“

Offen bleibt die Frage, warum ein Halt des Zuges in Schleswig von den Verhandlungen auf Polizei-Ebene über die Nutzung des Bahnhofs Pattburg durch die Bundespolizei abhängig ist. Oder anders gefragt: Warum kann der Zug nicht schon jetzt in Schleswig halten – was er ja bereits tut, um Polizisten ein- und aussteigen zu lassen – und Passagiere ein- und aussteigen lassen? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Allerdings: Ein Verkehrsstopp müsste in den Fahrplan eingearbeitet werden, da er zu einem Zeitverlust führt. Von Pattburg bis nach Hamburg braucht der Zug derzeit exakt zwei Stunden.

Eine Anfrage zum Stand der Verhandlungen bei der Zentrale der Bundespolizei in Potsdam blieb bis gestern unbeantwortet. Auch im Schleswiger Rathaus gibt es zu diesem Thema keine neuen Erkenntnisse.