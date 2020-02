Für Preis nominiert : Wird die Schleswiger Lornsenschule Schleswig-Holsteins Schule des Jahres?

Es geht um Demokratiebildung im Unterricht: Die Lornsenschule hofft eine lukrative Auszeichnung.

04. Februar 2020, 13:41 Uhr

Schleswig | Die Lornsenschule ist für die Auszeichnung „Schule des Jahres Schleswig-Holstein“ nominiert worden. Bei dem Preis, der seit 2014 zum dritten Mal vergeben wird, werden Schulen ausgezeichnet, „die Maßstäbe für eine erfolgreiche Schulpraxis setzen und besondere Impulse für die Schulentwicklung geben“, wie das Bildungsministerium auf seiner Homepage mitteilt. Diesmal steht die Veranstaltung unter dem Motto „Demokratiebildung in Schule und Unterricht“. Im Januar 2020 wurden aus den eingegangenen schriftlichen Bewerbungen die zehn besten Institutionen des Landes ausgewählt – zu denen auch die Lornsenschule gehört.

Am Mittwoch 26. Februar, wird eine hochrangig besetzte Jury einen Schultag lang das Schleswiger Gymnasium besuchen, in Unterrichten hospitieren und Gespräche führen. Es winkt einer der drei Hauptpreise in Höhe von 12.000 Euro (Sieger), 8000 Euro (2. Platz) und 6000 Euro (3. Platz).