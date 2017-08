„Odin Statt Jesus : Wirbel um T-Shirt in Schleswiger Schaufenster

Odin - Gott der Germanen Odin – auch Wotan genannt – ist der Hauptgott in der germanischen Mythologie. Er ist Göttervater, Kriegs- und Totengott und wurde bis zur Christianisierung, die sich in Schleswig-Holstein vor rund 1000 Jahren über einen längeren Zeitraum abspielte, verehrt. Im Volksglauben hielt sich noch über Jahrhunderte die Vorstellung, dass sich während der Zeit der Herbststürme Odin in der wilden Jagd mit dem Heer der Verstorbenen durch den Himmel bewegt. Im 19. Jahrhundert entstand das so genannte Neuheidentum, deren Anhänger sich zu Odin und anderen germanischen Göttern bekennen. Wie viele Menschen diesem Glauben in Deutschland und weltweit angehören, ist unklar. Es gibt keine Organisationen von Bedeutung, die einen einheitlichen Glauben an Odin propagieren.