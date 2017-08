Bollingstedt : „Wir sprechen alles ab und vertrauen einander“

vergrößern 1 von 1 Foto: Jäger 1 von 1

„Och, wir zanken uns!“, sagt Doris Jahn und lacht. Ihr Mann Hans Werner Jahn interveniert sofort: „Was heißt zanken? Wir diskutieren.“ „Und wir sprechen alles ab und vertrauen einander“, ergänzt seine Frau. Nur so hätten sie es geschafft, gemeinsam all die Jahre durchs Leben zu gehen. Denn seit 60 Jahren sind die beiden 80-Jährigen aus Gammellund ein Ehepaar. Morgen feiern sie ihre Diamantene Hochzeit. Am 17. August 1957 traute Pastor Gloyer das Paar in Norderbrarup.

Und genau 50 Jahre danach konnte Doris Jahn nicht nur Goldene Hochzeit feiern, sondern auch Goldene Konfirmation. Denn ihrem Mann und den späteren Kindern – eine Tochter und ein Sohn – zuliebe konvertierte die gebürtige Nordrhein-Westfälin und Katholikin noch vor dem Jawort zum evangelischen Glauben. Gemeinsam zog das Paar zunächst zu Hans Werner Jahns Großeltern nach Wagersrott, zog dann nach Klein-Rüde und Böklund weiter, um schließlich in Schuby zu bauen, das Haus dort aber später wieder zu verkaufen. Schon seit einigen Jahren lebt das Paar nun Tür an Tür mit Sohn Volker und seiner Familie in Gammellund.

Kennengelernt hatten sich der gebürtige Flensburger und die Siegenerin als 19-Jährige, aber im Süden, und zwar in ihrer Heimatstadt. Dort war es für den damaligen Schlachtergesellen Hans Werner, der sich in Siegen in seinem Berufszweig fortbilden wollte, Liebe auf den ersten Blick. Immer wieder forderte er Doris zum Tanz auf. Denn das Tanzen war ihrer beider Leidenschaft. Sie hatte als junges Mädchen sogar Turniertanz in Formation betrieben. „Wir mochten eher die flotten Tänze und wir waren früher immer die ersten, wenn die Musik einsetzte, und gleichzeitig auch die letzten auf der Tanzfläche“, erinnert sich die Jubilarin sowie auch an lustige Rückfahrten, aber auch an lange nächtliche Heimmärsche von den ausschweifenden Tanzabenden in der Schleihalle in Schleswig. „Wir haben viel Spaß gehabt und Blödsinn gemacht damals“, sagt Doris Jahn, die als gelernte Schneiderin früher für Erika Scheel im Schleswiger Lollfuß das Maßband ansetzte, und schiebt ein bisschen wehmütig hinterher: „Heute ist das alles vorbei. Wir tanzen nicht mehr. Egal, wo wir hinkommen, wir sitzen wie Mauerblümchen herum.“

Aber wenn auch bei ihr das Herz und bei ihm Knie, Hüfte und Bandscheibe nicht mehr so mitspielen, wie sie es gerne hätten, und sie aus gesundheitlichen Gründen viele ihrer Hobbys aufgegeben haben, genießen die Senioren ihren Ruhestand – zum Beispiel beim Reisen. Auch dieses Jahr steht noch eine Bustour nach Tirol auf dem Programm. Vorher aber wird mit Familie, Freunden und Nachbarn das Hochzeitsjubiläum gefeiert. Denn mit ihnen verbringen Doris und Hans Werner Jahn ihre Zeit am Liebsten, vor allem mit den quirligen Urenkeln Emma Lu (4) und Bosse Bo (1). „Meine eigenen Kinder habe ich kaum gesehen. Ich habe ja Tag und Nacht gearbeitet“, sagt Hans Werner, zuletzt bei der Nordfleisch AG in Schleswig tätig, bevor er 1981 in Rente ging.

von Tina Jäger

erstellt am 16.Aug.2017 | 12:15 Uhr