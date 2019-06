„Wir sind eine richtig gute Truppe“

DLRG-Jugendvorsitzender Finn-Niklas Rathjen über Wachdienste am Luisenbad und den Traum von einem neuen Boot

von Sven Windmann

13. Juni 2019, 17:21 Uhr

Schleswig | Die Geschichte der Schleswiger DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) ist unweigerlich mit dem Namen der Familie Rathjen verknüpft. So war der Ende 2018 verstorbene Karl Rathjen viele Jahre Vorsitzender und wurde schließlich zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Seine Tochter Anke ist als stellvertretende technische Leiterin Mitglied im Vorstand, sein Sohn Uwe hat zurzeit den Stellvertreter-Posten im DLRG-Ortsverband innen. Dessen Sohn wiederum, Finn-Niklas Rathjen, ist nun seit zwei Jahren Jugendvorsitzender. Eine Aufgabe, die der 21-Jährige mit viel Engagement angeht, wie er im Interview mit SN-Redakteur Sven Windmann erzählt.

Herr Rathjen, hat man – wenn man Teil Ihrer Familie ist – eigentlich eine andere Wahl als DLRG-Mitglied zu werden?

Nicht wirklich. Auch ich bin da regelrecht hineingewachsen. Mit Antritt meines ersten Schwimmkurses war ich Mitglied. Da war ich sechs Jahre alt. Jetzt, mit 21, bin ich also schon seit 15 Jahren dabei – und zwar voller Überzeugung.

Inzwischen ja auch in verantwortlicher Position.

Richtig, seit etwa zwei Jahren bin ich Jugendvorsitzender. Das macht eine Menge Spaß, bedeutet aber schon eine Menge Arbeit und Verantwortung. Ich organisiere Veranstaltungen, versuche den Nachwuchs für unseren Wachdienst am Luisenbad zu sichern und fahren mit unseren jungen Mitglieder zu Wettkämpfen und Freizeiten im ganzen Land. Gerade erst war ich mit 39 Teilnehmern aus Schleswig beim DLRG-Landeskindertreffen am Brahmsee. Und dann gibt es noch jede Menge weitere Projekte und Baustellen.

Zum Beispiel?

Im Moment suchen wir dringend Sponsoren oder Spender für ein neues Boot. Denn unser 15 Jahre alter „Schleiblitz“ ist am Ende. Der Motor zickt rum, der Rumpf hat Risse und die Lenkung macht Probleme. Mit etwas Glück hält es noch diesen Sommer durch, danach muss Ersatz her. Wer uns dabei unterstützten möchte, kann sich gerne an uns wenden. Wir würden uns freuen. Zumal wir das Boot für unsere Einsätze hier am Luisenbad, aber auch während des „Norden“-Festivals, das im Sommer wieder auf den Königswiesen stattfindet, sehr gut gebrauchen können. Und nicht zuletzt ist ein Boot auch ein gutes Argument für uns, um neue Mitstreiter anzulocken.

Hat etwa auch die DLRG, wie viele andere Vereine auch, Nachwuchssorgen?

Ja. Auch wenn etwa zwei Drittel unserer über 500 Mitglieder unter 27 Jahre alt sind und somit der Jugendsparte angehören. Dennoch ist es für uns schwierig, genügend Wachleute für das Luisenbad zu finden. Mal zur Veranschaulichung: Wir haben diese Saison rund 30 Helfer im Einsatz, die insgesamt etwa 3000 Wachstunden ableisten. Wir brauchen also immer Leute.

Dann machen Sie doch mal Werbung: Warum sollte man aktives DLRG-Mitglied werden?

Weil wir einfach eine richtig gute Gemeinschaft und Truppe sind. Ich habe hier viele Freunde gefunden, wir unternehmen auch nach den Wachdiensten oder dem Training viel zusammen. Und über Veranstaltungen im ganzen Land und auch darüber hinaus lernt man immer wieder neue, interessante Leute kennen. Das möchte ich nicht missen. Deswegen werde ich auch in Zukunft weiter dabei sein. Ich ohne DLRG – das ginge gar nicht!