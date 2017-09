Gewerbeverein St. Jürgen : „Wir sind die Macht von der Schlei“

vergrößern 1 von 2 Foto: wim (2) 1 von 2

von Sven Windmann

erstellt am 15.Sep.2017 | 18:55 Uhr

Die Stimme der Schleswiger Wirtschaft gewinnt immer mehr an Gewicht. Das war die eindeutige Botschaft, die von der Jahresversammlung des Gewerbevereins St. Jürgen am Mittwochabend ausging. „Wir wachsen weiter, und das ist auch gut so“, sagte der Vorsitzende Wolfgang Harm, der sich allein durch die Resonanz auf die Veranstaltung darin bestätigt fühlen durfte: Denn mehr als 120 Vertreter der Mitgliedsbetriebe waren in die Halle des Baustoffhandels HWH in die Heinrich-Hertz-Straße gekommen.

In den vergangenen Jahren hatten sich bereits die Gewerbevereine Schliekieker und Friedrichberg den „Drachentötern“, wie sich die St. Jürgener in Anlehnung an den Heiligen Georg nennen, angeschlossen. Inzwischen, so Harm, sei man auch in konkreten Verhandlungen mit der Interessengemeinschaft Ladenstraße (IGL) über einen möglichen Zusammenschluss. „Wir werden das langsam entwickeln, um künftig noch stärker auftreten zu können. Aber schon jetzt sehen wir Gewerbetreibende uns als ,Die Macht von der Schlei‘. Wir müssen uns hinter niemandem verstecken“, betonte der Vorsitzende. Dass auch der Begriff St. Jürgen eines Tages aus dem Vereinstitel fliegen könnte, schloss er nicht aus. „Wir sind dann halt der Gewerbeverein Schleswig“, meinte er. Der Name sei nicht entscheidend, Hauptsache man ziehe an einem Strang, betonte Harm, der – wie gewohnt – sehr launig durch den Abend führte.

Das hieß auch: An Regularien, in denen sich andere Jahresversammlungen gerne verlieren, hielt er sich nicht lange auf. Stattdessen lautete sein Motto „quick and dirty“, also schnell und dreckig. So wurde etwa der Vorstand ohne großes Tamtam im Block wiedergewählt. „Wir machen das ja gerne, aber irgendwann muss auch mal die Jugend ran“, meinte Harm und lud jüngere Mitglieder dazu ein, an den Vorstandssitzungen teilzunehmen. Infrage dafür kämen auf jeden Fall einige, denn der Gewerbeverein hat inzwischen mehr als 160 Mitglieder. Und längst nicht alle davon sind in Schleswig ansässig. So waren auch Mitglieder aus Süderbrarup, Kropp oder Fleckeby da.

Auch Bierbrauer und Neumitglied Hannes Frank von der Taarstedter „Weltbrauerei“ war unter den Gästen – und versorgte diese mit Frischgezapftem. Ebenso waren zahlreiche Friedrichsberger dabei, die im vergangenen Jahr geschlossen dazukamen. „Wir sind froh, dass auf diese Weise der Schulterschluss über den Gottorfdamm gelungen ist und die Stadt so ein Stück enger zusammenwächst“, sagte stellvertretend Architektin Heda Silbernagel, die das Hotel „Fritz“ in der Friedrichstraße betreibt.

Stadtmanager Rüdiger Knospe, dessen Arbeit zu großen Teilen auch die Gewerbevereine finanzieren, stellte den „Drachentötern“ schließlich seine jüngsten Projekte und Ideen vor. Dabei betonte er allerdings: „Stadtmarketing in Schleswig zu betreiben, heißt leider, dass man immer mit einem Hut herumgehen muss, in der Hoffnung, dass irgend jemand etwas Geld hineinwirft.“ Deshalb habe man einige geplante Projekte bislang nicht umsetzen können. Dennoch konnte er auch Erfolge vorweisen, wie etwa den Entwurf für eine Stele, die künftig Werbung machen könnte für die „Wikingerstadt Schleswig“. Den Aufsteller könne man in verschiedenen Größen produzieren lassen und beispielsweise auf Firmengeländen aufstellen, erklärte er. Eine Idee, die gut ankam. Noch mehr Applaus gab es aber für einen neuen Schleswig-Imagefilm, den Knospe erstmals vorführte. Er soll interessierten Investoren Lust auf Schleswig machen – und deshalb auch über die Mitglieder des Gewerbevereins verbreitet werden. „Das machen wir gerne. Ein wahnsinnig guter Film“, lobte nicht nur Wolfgang Harm.