Interview mit Jürgen Lorenzen : „Wir Europäer sollten demütig sein“

Der Schleswiger Jürgen Lorenzen hat ein ganz besonderes Verhältnis zu Kenia – und möchte die Ursachen von Flucht bekämpfen.

05. September 2019, 19:18 Uhr

Schleswig | Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über die weltweite Flüchtlingskrise berichtet wird, über Dürreperioden, die länger als üblich dauern, über ertrunkene Menschen, die über das Mittelmeer nach Europa gelangen wollten. Was bedeuten diese Nachrichten für einen Europäer, der immer frisches Wasser und genug zu essen hat und weitgehend in Frieden leben kann? Der Schleswiger Jürgen Lorenzen, der für die SPD in der Ratsversammlung sitzt und bei der Helios-Klinik beschäftigt ist, hat ein ganz besonderes Verhältnis zu Afrika und eigene Vorstellungen davon, wie man mit der Migrationsfrage umgehen soll. Hierüber hat er mit SN-Redakteur Joachim Pohl gesprochen.



Herr Lorenzen, was verbindet Sie mit Afrika?

Meine Frau und ich waren Mitte der 80er Jahre für zwei Jahre mit dem Deutschen Entwicklungsdienst in Kenia. Wir haben da geholfen, ein Projekt aufzubauen. Dabei ging es darum, das alte Handwerk der Sisal-Verarbeitung am Leben zu erhalten. Frauen haben damals überwiegend Taschen zum Tragen und Aufbewahren von Dingen und Gegenständen in minderer Qualität für Touristen hergestellt. Wir haben ihnen vermittelt, wieder zu der alten, besseren Qualität zurückzukehren, damit man diese Taschen besser verkaufen kann. Dazu kamen dann betriebswirtschaftliche Grundlagen, die man zum Aufbau so eines Unternehmens benötigt. Eine Kenianerin hat sich später damit selbstständig gemacht.



Haben Sie heute noch Kontakte zu Kenia und den Menschen dort?

Wir haben hin und wieder zu unserem Vorgänger Kontakt. Das ist ein Deutscher, der eine Kenianerin geheiratet hat und dort geblieben ist. Kontakt haben wir auch zu einem jungen Mann, der derzeit in den USA lebt, aber immer wieder nach Kenia zu seiner Familie zurückkehrt.



Was denken und empfinden Sie, wenn Sie nahezu täglich in den Medien Berichte über Flucht, über behinderte Rettungsaktionen, über ertrunkene Menschen hören und lesen?

Ich denke, dass wir hier in Europa sehr demütig sein sollten, wenn man bedenkt, welche Möglichkeiten wir haben, unser Leben zu gestalten und wie gut wir es haben. Auch sollte man sich vergegenwärtigen, welche Verzweiflung dahinter stecken muss, wenn diese Menschen ihre Heimat verlassen und welche Risiken sie dabei eingehen. In dem Chat mit dem jungen Kenianer, den ich gerade erwähnte, hat mich ein Satz sehr getroffen. Auf dem Land in Kenia, das ja eigentlich kein typisches Fluchtland ist, habe sich die Situation richtig verschärft. Die Trockenheit wird immer gravierender, die wirtschaftliche Situation wird immer schwieriger. Ein Bekannter hat ihm das hier gesagt: „Ich wäre lieber als Hund in Europa geboren als als Mensch in Kenia. Da hätte ich ein besseres Leben.“ Das zeigt für mich die Hoffnungslosigkeit, die selbst in einem Land wie Kenia offenbar weit verbreitet ist.



Verlassen denn viele Kenianer ihre Heimat?

Es gibt nur ganz wenige, die über das Mittelmeer nach Europa gehen. Viele verlassen die ländlichen Gebiete und gehen in die großen Städte wie Nairobi, Mombasa oder Nakuru. Manche Stämme wie die Kamba migrieren innerhalb Afrikas und suchen sich neues Land. Viele versuchen auch, von den Touristen zu leben – leider häufig auch durch Prostitution. Manche Frauen versuchen, europäische Männer zu finden, um auf diese Weise nach Europa zu gelangen.

Politiker reden immer davon, die Fluchtursachen zu bekämpfen, um so zu verhindern, dass immer mehr Menschen ihre Heimat verlassen und nach Europa kommen. Doch wie bekämpft man die Fluchtursachen? Was sind denn überhaupt die Fluchtursachen?

Zunächst muss man die Staaten in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung unterstützen. Ich denke, dass die Handelsabkommen, die wir mit Staaten wie den USA oder Kanada abschließen, nicht immer günstig für die afrikanischen Staaten sind. Für diese Länder entstehen neue Handelsbarrieren. Natürlich müssen auch die politischen Systeme gestärkt werden durch Demokratie-Förderung. Aus Sicht von Kenia müssten die Nachbarstaaten wie Somalia gestärkt werden, damit von dort weniger Flüchtlinge nach Kenia kommen.

Was sollte Deutschland tun?

Wussten Sie, dass Kenia einer der größten Blumen-Exporteure der Welt ist? 30 Prozent der in Europa importierten Blumen kommen aus Kenia. Die Flächen, die man dafür braucht, stehen aber nicht mehr für die Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung. Und Land ist knapp in Kenia, vor allem vor dem Hintergrund des Bevölkerungswachstums. Aber auch der Klimawandel ist ein großes Thema. Schon zu unserer Zeit war es immer ein großes Thema, wenn der Regen ausblieb. Auch bei der Ausbildung könnten wir unterstützen und vielleicht im Schulwesen. In Kenia gibt es Schulgebühren.

Kann man auch heute noch kleine Handwerksbetriebe fördern?

Ich denke, das geht. Man kann zum Beispiel die Finanzierung der Betriebe fördern. Viele können das Kapital gar nicht aufbringen. Für den einzelnen Bürger ist es jedoch schwierig, konkret zu helfen – außer durch Spenden bei den bekannten Organisationen.