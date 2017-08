Psychiatrie-Opfer : „Wir brauchen mehr Koltermanns“

vergrößern 1 von 1 Foto: oje 1 von 1

Es gab Zeiten, da hat sich Alfred Koltermann vor diesem Tag gefürchtet. Der Tag, an dem er in Rente geht. Nun wurde daraus ein Festtag. Hunderte Kollegen jubelten dem 65-Jährigen gestern zu, als auf dem Sommerfest der Schleswiger Werkstätten mit einem Blumenstrauß und kurzen Lobreden verabschiedet wurde.

Alfred Koltermann hat den Behinderten in den letzten Jahren eine Stimme gegeben, die auch überregional wahrgenommen wurde. Er ist für die Rechte all derer aufgestanden, die als Kinder und Jugendliche in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik in psychiatrischen Krankenhäusern lebten und dort vernachlässigt und misshandelt wurden. Koltermann ist einer von ihnen. Mit Beginn dieses Jahres haben der Bund, Länder und Kirchen die „Stiftung Anerkennung und Hilfe“ ins Leben gerufen, die an die Betroffenen finanzielle Entschädigungen auszahlt.

„Ohne Alfred Koltermann gäbe es die Stiftung nicht“, sagte Ulrich Hase gestern, der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen. Er war einer der Ehrengäste, die eigens zur Verabschiedung nach Schleswig gekommen waren. „Wir brauchen mehr Koltermanns“, schloss er seine Rede. Mehr Menschen, die sich zu Wort melden, wenn sie sehen, dass irgendwo etwas falsch läuft. „Viele haben Angst davor, dann etwas zu sagen, das gilt nicht nur für uns Behinderte“, sagte Hase, der selbst stark schwerhörig ist.

Dass Alfred Koltermann beschloss, etwas zu sagen, hat viel mit dem gestrigen Tag zu tun. Es ging ihm um seine Rente. Als er sich vor Jahren ausrechnen ließ, wie viel Geld er einmal aus der Rentenkasse bekommen würde, da wurde ihm klar: Es wird nicht zum Leben reichen. Als einstiger Bewohner der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf dem Hesterberg hat er nahezu sein halbes Berufsleben mit so genannter Therapie-Arbeit verbracht. Bis er 38 Jahre alt war, zahlten seine Arbeitgeber für ihn keine Sozialversicherungsbeiträge – also erwarb er auch keine Rentenansprüche.

An dieser Situation hat sich bis heute nichts geändert. Seine Rente wird so klein sein, dass sie im Rahmen der Grundsicherung aufgestockt werden muss, damit er genug zum Leben hat. Aber immerhin, die Stiftung Anerkennung und Hilfe hat ihm und vielen anderen einmalig jeweils 14 000 Euro ausgezahlt.

Jahrelang stand Koltermann, der kaum lesen und schreiben kann, immer wieder bei Politikern und Interessenvertretern auf der Matte, um sie für ihr Anliegen zu gewinnen. Dabei war er nicht der erste Betroffene, der von den grauenhaften Zuständen berichtete, die auf dem Schleswiger Hesterberg und anderen psychiatrischen Kliniken herrschten, aber mit Authentizität und Beharrlichkeit gelang es ihm, viel Aufmerksamkeit zu erregen. So wählten ihn denn auch die Leser des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (sh:z) zum „Menschen des Jahres 2016“. „Alfred Koltermann ist unser berühmtester Mitarbeiter“, sagte Jan-Henrik Schmidt, der Leiter der Schleswiger Werkstätten, zum Abschied. Ganz wird er auf seinen prominenten Angestellten übrigens nicht verzichten müssen. Alfred Koltermann wird auch als Rentner stundenweise im Gartenbau arbeiten. „Ehrenamtlich“ nennt er selber diese Tätigkeit, die ihm nicht viel Geld einbringen wird, weil ihm das Einkommen zu großen Teilen auf die Grundsicherung angerechnet wird. Koltermann beklagt sich nicht. „Ich komme klar. Mehr Geld brauche ich nicht.“

von Ove Jensen

erstellt am 31.Aug.2017 | 11:34 Uhr