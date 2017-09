Altes Schleswiger Krankenhaus : „Wir brauchen Hilfe von außen“

vergrößern 1 von 1 Foto: heyse 1 von 1

von Sven Windmann

erstellt am 29.Sep.2017 | 14:18 Uhr

Das ehemalige Martin-Luther-Krankenhaus (MLK) an der Moltkestraße ist auf dem besten Wege, zu einem Politikum zu werden. Nachdem vor gut zwei Wochen bekannt wurde, dass die Immobilie deutlich stärker mit Schadstoffen belastet ist als gedacht (wir berichteten), schrillen sowohl im Kreis- als auch im Rathaus die Alarmglocken. Denn anstatt – wie gehofft – rund 2,5 Millionen Euro durch einen Verkauf einzunehmen, müssen jetzt erst einmal knapp vier Millionen Euro in die Hand genommen werden, um das Haus samt Nebengebäuden interessierten Investoren überhaupt anbieten zu können.

Keine gute Ausgangslage. Und so machte Bürgermeister Arthur Christiansen während der Sitzung der Ratsversammlung am Montag auch unmissverständlich klar, „dass wir in dieser Sache unbedingt ein dauerhaftes Ärgernis verhindern müssen“. Angesichts der hohen Summe, die die Schadstoffsanierung des 1962 errichteten Krankenhauses laut einem Gutachten kosten soll, mache er sich keine Illusionen. „Kein Mensch wird dieses Haus kaufen, so wie es ist.“ Er kenne zumindest keinen Investoren, der sich das leisten kann. „Also brauchen wir Hilfe von außen. Sonst geht es nicht“, betonte Christiansen.

Konkret bedeutet das: Der Bürgermeister hofft auf finanzielle Unterstützung vom Land oder Bund. „Vielleicht kommen wir an irgendwelche Städtebaufördertöpfe. Das müssen wir jetzt dringend klären“, meinte er und erteilte gleichzeitig der Idee von Landrat Wolfgang Buschmann, das MLK nachträglich ins Sanierungsgebiet für die geplante Innenstadtsanierung aufzunehmen, eine Absage. Vielmehr müssten Stadt und Kreis gemeinsam nach einer Lösung suchen. Erste Gespräche habe es bereits gegeben.

Da das alte Krankenhaus dem Kreis gehört, die Stadt jedoch die Planungshoheit über das gesamte Areal hat und sich beide Partner den Verkaufserlös teilen, ist eine Kooperation ohnehin unumgänglich. Dennoch wunderte sich Christiansen in der Ratsversammlung, warum sich Kreis, Land und Helios, als Betreiber, nicht von Anfang an mit dem Thema der Altlasten beschäftigt haben, als klar war, dass das Krankenhaus in den Neubau an der St. Jürgener Straße umzieht. „Das finde ich schon etwas seltsam“, meinte er und konterte damit auch eine Aussage von Ingo Degner aus der jüngsten Kreistagssitzung. Der SPD-Fraktionsvorsitzende hatte davor gewarnt, sich beim Verkauf des MLK zu sehr auf die Stadt zu verlassen. Als mahnende Beispiele nannte er „das Trauerspiel beim Hertie-Gebäude oder dem Parkhaus“. Eine Aussage, die im Rathaus natürlich nicht gut ankam.

Stephan Dose, Fraktionsvorsitzender der SPD in der Schleswiger Ratsversammlung, wollte nun nicht weiter Öl ins Feuer gießen. Auch er kritisierte allerdings deutlich die „Versäumnisse“, die es rund um die Nachnutzung des alten Krankenhauses offenbar gegeben habe. „Wir haben jetzt die Erwartung, dass sich die Verwaltungsspitzen schnell zusammensetzen und eine Lösung präsentieren. Denn wir wollen keine weitere Dauerbaustelle in Schleswig haben, die jahrelang brach liegt.“

Landrat Wolfgang Buschmann möchte auf Nachfrage auf mögliche Versäumnisse beim Thema Altlasten nicht weiter eingehen. Vielmehr verweist er darauf, dass das Krankenhaus „nach dem damaligen Stand der Technik und mit den seinerzeit üblichen Baustoffen“ errichtet wurde. Im Schadstoffgutachten, das man direkt nach dem Auszug von Helios in Auftrag gegeben hatte, hätten sich daher die zu der Zeit üblichen, problematischen Stoffe wie Asbest oder künstliche Mineralfasern bestätigt. „Problematisch sind übrigens nicht die Schadstoffe an sich, sondern die großen Mengen, die sich einfach aufgrund der Gebäudegrößen ergeben“, erklärt Buschmann und fügt an: „Es stehen jetzt mehrere Optionen im Raum, die wir natürlich prüfen werden. Hierbei müssen wir die Akteure mit ins Boot holen, die das größte Interesse daran haben, den Standort Schleswig weiterzuentwickeln und zu stärken. Dafür stehen wir im engen Austausch mit der Stadt.“