Berufsbildungszentrum Schleswig : „Wir brauchen das Internat unbedingt“

vergrößern 1 von 1 Foto: oje 1 von 1

Die ersten Wochen im Chefbüro hat Kirsten Lemke (55) schon hinter sich. Sie leitet das Schleswiger Berufsbildungszentrum (BBZ), seit sich der langjährige Direktor Hans Hermann Henken vor den Sommerferien in den Ruhestand verabschiedet hat. Gestern nun folgte in Anwesenheit fast aller Lehrer und übrigen Mitarbeiter die feierliche Amtseinführung, bei der Kirsten Lemke auch ihre Ernennungsurkunde erhielt, die schon so alt ist, dass sie noch von Dirk Loßack unterschrieben wurde, dem Schul-Staatssekretär der längst vergangenen Landesregierung Albig.

Sie übernehme ein Haus, das „aktuell sehr gut aufgestellt ist“, sagte die neue Schulleiterin. „Aber das reicht nicht. Wir brauchen einen ständigen Verbesserungsprozess, um den Standort Schleswig langfristig zu sichern.“ Der Berufsschulstandort Schleswig in Gefahr? Bei 4000 Schülern, 230 Lehrern und 70 weiteren Angestellten an sechs Standorten im Kreisgebiet sieht es auf den ersten Blick nicht so aus, als könnte das BBZ auf absehbare Zeit entbehrlich werden. Lemke aber, die schon in den vergangenen zwölf Jahren Mitglied der erweiterten Schulleitung war und unter anderem die Schulentwicklungsplanung koordiniert hat, benannte die drohenden Probleme deutlich. „Noch spüren wir den demografischen Wandel vielleicht nicht, weil wir die Flüchtlinge dazubekommen haben. Aber er wird uns erreichen.“ Vor diesem Hintergrund gelte es, das BBZ so zu gestalten, dass es weiterhin für alle Menschen in der Region eine vielfältige berufliche Bildung und Weiterbildung ermöglichen könne. Insbesondere die Sicherung des Fachkräftebedarfs in der Region stelle dabei eine große Herausforderung dar.

Dazu hatte das BBZ noch unter Hans Hermann Henken ein Großprojekt angestoßen: Den Bau eines Internats für rund 3,9 Millionen Euro. Mit ihm, so die Hoffnung, soll es verstärkt gelingen, Berufsschulklassen zu füllen, für die es im Raum Schleswig allein nicht genügend Schüler gibt. Die bereits bestehenden Internatsräume können – so die Befürchtung – im Wettbewerb mit anderen Berufsschulen kaum mehr mithalten. „Wir brauchen das Internat unbedingt“, sagte Lemke. Vehemente Unterstützung bekam sie gestern von Kreishandwerksmeister Hans-Christian Langner in dessen Grußwort.

Weil es die erhofften Fördergelder vom Land nicht geben wird, ist jedoch ungewiss, ob der Kreis Schleswig-Flensburg als Träger des BBZ das Vorhaben realisieren wird. Die Entscheidung soll demnächst im Kreistag fallen. Landrat Wolfgang Buschmann erwähnte das Thema mit keinem Wort, als er gestern am Rednerpult stand. Er freute sich, dass für das Berufsbildungszentrum eine hervorragend qualifizierte Schulleiterin gefunden worden sei, die zudem für Kontinuität stehe. Mit dem Abschied von Hans Hermann Henken sei eine Ära zu Ende gegangen. Er sei überzeugt, dass Kirsten Lemke das erfolgreiche Wirken ihres Vorgängers fortsetzen und zugleich ein eigenes Profil aufbauen werde. Ähnlich äußerte sich Ursula Dolinga im Namen der Schulaufsicht im Kieler Kultusministerium. „Kirsten Lemke kann integrieren, aber schreckt auch vor Konflikten nicht zurück.“ Zudem stehe sie für innovative Prozesse.

Innovationen kündigte Lemke insbesondere auf dem Gebiet des digitalen Lernens an. So könnten die Fachschulen am BBZ über E-Learning-Modell mit Hochschulen zusammenarbeiten. Am Leitbild, das das Kollegium in den vergangenen Jahren erarbeitet hat, werde sie dabei festhalten, betonte sie. Neue Konzepte werde sie stets zusammen mit den Kollegen entwickeln, betonte sie. In diesem Sinne ging der gestrige Vormittag für die Lehrer nach der offiziellen Amtseinführung ihrer neuen Chefin mit einem Schulentwicklungstag weiter.

von Ove Jensen

erstellt am 01.Sep.2017 | 07:00 Uhr