Schleswig-Friedrichberg : Winkler-Stiftung: 5000 Euro für den neuen Anbau

Schleswiger Lions-Club unterstützt das Bauprojekt mit einer Spende.

23. August 2020, 17:39 Uhr

Schleswig | Ulrike Schmidt heißt die neue Präsidentin des Lions-Clubs Schleswig. Als erste Amtshandlung überreichte sie jetzt gemeinsam mit ihrem Vorgänger, Dr. Henning Wittenburg, der Winkler-Stiftung im Friedrichsberg einen Scheck über 5.000 Euro.

„Diese Spende kommt genau zum richtigen Zeitpunkt“, freute sich der Stiftungsvorsitzende Claus Ehrich. Denn: „ Aufgrund der starken Nachfrage nach Betreuungsplätzen werden wir eine Erweiterung unseres Gebäudes in der Erikstraße vornehmen. Wir wollen insbesondere eine neue Kita-Gruppe für drei- bis sechsjährige Kinder anbieten und weitere Räumlichkeiten für eine zusätzliche Hortgruppe schaffen.“ Möglich sei dieses Projekt durch die Bereitschaft der Gewoba Nord, „uns ein erforderliches zusätzliches Grundstück von 300 Quadratmetern zu verkaufen. Dafür sind wir dem Unternehmen sehr dankbar“, so Erich.

Der Anbau wird auch durch die Stadt Schleswig und den Kreis Schleswig-Flensburg (Jugendhilfe) unterstützt. Wie Ehrich betonte, gehe die Planung jetzt in ein konkretes Stadium. Er bedankte sich bei allen Spendern, die der Stiftung insbesondere in Erinnerung an das Gründerehepaar Monika und Rainer Winkler die Treue halten.

Die Mittel für die Spende des Lions-Clubs stammen indes aus den Einnahmen des ausgefallenen Benefizkonzertes, das eigentlich am 21. März hätte stattfinden sollen. Pastpräsident Henning Wittenburg betonte in diesem Zusammenhang: „Wir Lions bedanken uns sehr bei den Schleswiger Bürgern, die Eintrittskarten für das vorgesehene Konzert gekauft und auf eine Rückerstattung verzichtet haben. Dieser Dank gilt insbesondere auch unseren Sponsoren.“

Die weiteren Überschüsse aus dem ausgefallenen Konzert in Höhe von 7.000 Euro hatte der Service-Club bereits dem Kinderschutzbund, der Schleswiger Tafel und der Bürgerstiftung zukommen lassen.