Handewitt : Wildtierstation von Ruth Muschalla geschlossen

Ruth Muschalla nimmt nach 55 Jahren aus Alters- und Gesundheitsgründen keine Rehe, Hasen und Igel mehr auf.

von Gero Trittmaack

14. August 2019, 17:04 Uhr

Handewitt | Ruth Muschalla und ihr Mann Franz haben in den vergangenen 55 Jahren Tausende verletzte oder verlassene Wildtiere aufgepäppelt und wieder in ihren natürlichen Lebensraum entlassen, wenn sie so weit waren. Das Anwesen des Ehepaares im Handewitter Ortsteil Hüllerup war für Jäger, Polizei, Tierärzte und Privatpersonen die erste Anlaufstation, wenn Wildtiere in Not waren. Und alle konnten sich immer sicher sein: Bei Ruth Muschalla sind die Tiere in guten Händen.

Damit ist jetzt Schluss. Die Tierauffangstation in Hüllerup ist geschlossen, wie die Kreisjägerschaft Flensburg auf ihrer Internetseite mitteilt – mit dem Hinweis, dass das Ehepaar, die „schwere und aufopferungsvolle Aufgabe“ aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann. Ruth Muschalla bestätigt das mit zitternder Stimme. „Ich habe mich um Tiere gekümmert, seit ich 15 Jahre alt war. Aber jetzt bin ich 85.“ Die Tierpflegerin tut sich sehr schwer mit der Entscheidung, die sie nicht allein getroffen hat. Die verletzen Tiere werden jetzt im Tier-, Natur- und Jugendzentrum des deutschen Tierschutzbundes in Kappeln-Weidefeld (Telefon 0 46 42 / 98 72 53) untergebracht.

1964 erhielten die Muschallas die Genehmigung für eine Tierauffangstation – und seitdem nahm Ruth Muschalla mutterlose Rehkitze, Hasen, Enten, Schwäne, Bussarde und Schwarzspechte auf. Und natürlich immer wieder Igel. Ruth Muschalla hat ihre Arbeit geliebt. „Tiere sind mein Leben“, sagt sie. Ihre Arbeit war ehrenamtlich, finanziert durch Sach- und Geldspenden. Eng verbunden war sie mit dem Tierschutzverein Flensburg, dessen Vorstand sie über 30 Jahre angehörte.

Sie war rund um die Uhr für ihre Tiere im Einsatz – immer mit Blick darauf, sie nicht zu sehr an die Menschen zu gewöhnen – schließlich war es immer das Ziel, sie irgendwann auch wieder auszuwildern.

2013 wurde Ruth Muschalla von den Lesern des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages zum „Menschen des Jahres“ gewählt – für ihre Lebensleistung aus Liebe zur Kreatur, wie es in der Laudatio hieß. Sie habe in ihrer Tierauffangstation einer nicht mehr feststellbaren Zahl von Geschöpfen durch Aufnahme und tierliebende Pflege das Überleben ermöglicht.

Die Auffangstation in Hüllerup war in all den Jahren nicht nur einen Zuflucht für Tiere, auch Kita-Gruppen, Schulklassen, Familien mit Kindern waren in Hüllerup immer gern gesehen. „Besonders für ältere Menschen ist der Aufenthalt immer einen Bereicherung des Alltags“, sagte Ruth Muschalla einmal, „sie bekommen einen kleinen, zahmen Hasen in die Hand – und sind glücklich.“

Einige Tiere sind der engagierten Frau noch geblieben. Darunter Rehe und Sikawild, die inzwischen so sehr an Menschen gewöhnt sind, dass sie nach den Regeln des Landesjagdgesetzes nicht mehr ausgewildert werden dürfen.

Und dann ist da noch ihr langjähriger Gefährte, der Papagei „Toni“, der recht gesprächig ist. Sein Lieblingssatz lautet: „Toni Muschalla wohnt in Hüllerup.“ Und der bringt Ruth Muschalla auch nach vielen Jahren des Zusammenlebens immer noch zum Schmunzeln.