Wallsbüll : Wikingermarkt mit viel Liebe fürs Detail

Die Besucher freuten sich vor allem auf die „Schlacht bei Wallsbüll“.

von shz.de

18. August 2019, 17:04 Uhr

Wallsbüll | Vergnügen für Jung und Alt bot der Wikingermarkt am Wochenende in Valsgaard. Familie Marx aus Schafflund war begeistert von der Atmosphäre: „ Hier ist alles mit ganz viel Liebe zum Detail vorbereitet worden.“ Sowohl die 88-jährige Uroma als auch ihre fünf Urenkel erfreuten sich an den vielen Ständen der Händler und Handwerker. Bei Annika Lobemeier trafen sie sogar auf eine Wikingerin mit Wallsbüller Wurzeln. Ihr Lebensgefährte Danny Zarlig bereitete sich gerade auf das Kampfgetümmel der „Schlacht bei Wallsbüll“ vor. Als es dann endlich losging, hatten die Zuschauer viel Spaß an den turbulenten Darbietungen, die mit Humor und einem Augenzwinkern erklärt wurden.