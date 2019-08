Bürgermeisterwahlkampf in Schleswig : Wiebke Hansen: „Ich spüre großen Rückenwind“

Wiebke Hansen will die erste Frau auf dem Chefsessel im Rathaus werden – und setzt dabei auf die grüne Euphoriewelle.

von Alf Clasen

20. August 2019, 17:17 Uhr

Schleswig | Fünf Kandidaten treten zur Bürgermeisterwahl am 1. September an. In einer Serie stellen wir sie nacheinander ausführlich an einem ihrer Lieblingsorte in der Stadt vor. Heute geht es um die einzige Frau in der Bewerber-Riege: Wiebke Hansen, die für die Grünen antritt.

Es ist ein schöner Sommertag. Kleine Kinder spielen im Wasser, die Eltern genießen am Strand das Bad in der Sonne. Bei Wiebke Hansen weckt das Erinnerungen: „Ich habe hier als Kind auch geplanscht“, sagt sie und lacht. „Ich bin gerne hier.“ Das Marienbad, der Ort unseres Treffens, gehört zu Busdorf, aber er gewährt einen herrlichen Blick auf Schleswig. „Man hat hier die ganze Stadt vor sich“, schwärmt Hansen. Ihre Heimatstadt, in die sie vor zwei Jahren zurückgekehrt ist – und in der sie jetzt Bürgermeisterin werden will. Es wäre eine Premiere. Bislang hat es noch keine Frau auf den Chefsessel im Schleswiger Rathaus geschafft.

Lange schien es, als habe Wiebke Hansen Angst vor der eigenen Courage bekommen. Nachdem sie von den Grünen als Bürgermeister-Kandidatin nominiert worden war, präsentierte sie sich in der Öffentlichkeit auffällig unauffällig. Selbstkritisch sagt sie: „Wenn ich daran denke, wie ich mich Anfang des Jahres bei den anderen Parteien vorgestellt habe – dann kann ich schon verstehen, dass sie mich nicht unterstützen wollten.“ Mittlerweile habe sie aber hineingefunden in die Kandidatenrolle. „Man wächst mit den Aufgaben.“ Und eigentlich sei sie auch gar nicht zurückhaltend, betont die 54-jährige Mutter zweier erwachsener Töchter, die sich von ihrem italienischen Mann getrennt hat.

Wiebke Hansen wirft im Wahlkampf ihre internationale und berufliche Erfahrung in die Waagschale. 34 Jahre hat sie fernab ihrer Heimatstadt gelebt: in Münster, Brüssel, Padua, Mailand, München. Die studierte Mathematikerin hat unter anderem als IT-Projektleiterin in einem amerikanischen Unternehmen gearbeitet, hat ein Callcenter mit 50 Leuten geleitet. Fachkompetenz, sagt sie, sei dabei nicht immer entscheidend, Führungskompetenz hingegen schon. Und genau das sei ihre Stärke. „Der Vorteil dabei ist, dass ich mich nicht im Kleinklein verstricke.“

Frischen Wind von außen wolle sie in die Schleswiger Verwaltung hineinbringen, sagt Wiebke Hansen. Im Rathaus sei die Stimmung nicht die beste. Vieles dauere zu lange. „Und wenn Sie sehen, wo Schleswig heute steht – da haben uns Verwaltungsleute hingeführt“, betont sie. „Ich habe von früher ein großes Miteinander in Erinnerung. Heute nehme ich in Schleswig viel Gegeneinander wahr.“

Wiebke Hansen will die Menschen wieder zusammenbringen. „Das ist das, was ich kann“, sagt die Frau, die ihr Geld inzwischen als selbstständige Organisationsberaterin verdient und in diesem Job zum Beispiel für Pflegeheime tätig ist. Eine gute Organisationsentwicklung sei natürlich auch für eine Verwaltung wichtig. Damit könne man auch potenziellen Investoren die Unsicherheit nehmen.

In die Politik ist Wiebke Hansen nach eigener Aussage förmlich hineinkatapultiert worden. Der Plastik-Skandal war der Auslöser für ihr Engagement. Und nachdem für den Aufsichtsrat der Stadtwerke eine paritätische Besetzung beschlossen worden war, schaffte sie es als politische Newcomerin sogar flugs in dieses Gremium. Auf dem Ticket der Grünen.

Eigentlich stammt Wiebke Hansen aus einem konservativen Elternhaus. Ihr Vater Günter Hansen saß für die CDU in der Schleswiger Ratsversammlung und bekleidete von 1974 bis 1988 als Bürgervorsteher das höchste politische Amt der Stadt. „Ich merke das manchmal schon, dass ich aus einer anderen politische Ecke komme“, sagt Wiebke Hansen und lacht. Die Gesprächskultur bei den Grünen sei nicht immer einfach. Sie selbst fühle sich als Schwarz-Grüne.

Gleichwohl setzt sie sich im Wahlkampf für klassisch grüne Themen ein. „Das Klima“, sagt sie, „geht uns alle an.“ Ihr Ziel sei es, eine Strategie zu entwickeln, um die Stadt bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu machen. „Bei den Stadtwerken sind wir zum Teil schon richtig gut“, verweist sie zum Beispiel auf die Versorgung durch die sogenannte Kalte Nahwärme. Aber auch in puncto Verkehr müsse in Schleswig noch eine Menge passieren. „Wir brauchen ein Fahrradwegenetz, das seinen Namen auch verdient.“ Dazu könne sie sich zum Beispiel ein System mit Leihfahrrädern vorstellen. Auch wünsche sie sich ein besseres Parkleitsystem für die Stadt.

Bedauerlich findet Wiebke Hansen, dass der Plastik-Skandal nicht zum Anlass genommen worden sei, um größere Konsequenzen zu ziehen. Zwar kämen bei Stadtfesten inzwischen keine Einwegbecher mehr zum Einsatz, und auch in der Gastronomie tue sich in dieser Hinsicht einiges – aber eine richtige Bewegung hin zu einer plastikfreien Stadt, die vermisse sie.

Die Schleswiger Bürgermeisterwahl ist gerade für die Grünen von großer Bedeutung. Es ist in Schleswig-Holstein der erste wichtigere Urnengang nach dem überragenden Grünen-Ergebnis bei der Europawahl, bei der die Partei in der Schleistadt sogar die meisten Stimmen holte. Jetzt ist die Frage, ob diese politische Stimmung auch auf die kommunale Ebene durchschlägt. „Schleswig wird von der Partei als eine Art Testwahl gesehen“, weiß Wiebke Hansen. Sie könnte möglicherweise die erste grüne Bürgermeisterin in einer schleswig-holsteinischen Kreisstadt werden.

Einen besonderen Druck verspüre sie deswegen aber nicht, versichert die Kandidatin. Im Gegenteil: „Ich spüre großen Rückenwind. Die Chancen stehen für mich besser, als ich anfangs dachte.“ Im Wahlkampf erfährt sie Unterstützung von der Landesparteizentrale in Kiel. Die Wahlkampfmanager kümmern sich zum Beispiel um ihren Internetauftritt.

Und sollte der Druck doch noch weiter zunehmen, dann hat Wiebke Hansen dafür ohnehin das passende Rezept. Neben Walken und Wandern in der Natur zählt Meditieren zu ihren Hobbys. „Das mache ich seit fast zehn Jahren, zwei Mal 20 Minuten am Tag – das bringt eine innere Ruhe. Damit hält man Druck länger stand.“

Egal, wie die Wahl ausgeht – den Schritt zurück nach Schleswig hat Wiebke Hansen nicht bereut. „Zwar vermisse ich manchmal das italienische Essen. Aber besser als hier kann man doch gar nicht leben“, sagt sie – und lässt den Blick über die Schlei schweifen.