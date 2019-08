Bürgermeisterwahl in Schleswig : Wiebke Hansen führt bei Wahlumfrage

Amtsinhaber Arthur Christiansen nur auf Platz 3. Schüler befragten 740 Bürger.

von Joachim Pohl

18. August 2019, 18:43 Uhr

Schleswig | Es ist keine repräsentative Umfrage nach den Kriterien der Demoskopie. Aber ein erstes Stimmungsbild zeigt das Ergebnis einer Wählerbefragung durch Schleswiger Schüler schon. Von 750 befragten Personen haben am Ende 340 den vorbereiteten Fragebogen ausgefüllt. Überraschendes Ergebnis der Erhebung: Es gibt eine hauchdünne rotgrüne Mehrheit in Schleswig. In weniger als zwei Wochen, am 1. September, wird in der Schlei-Stadt ein neuer Bürgermeister gewählt oder der Amtsinhaber bestätigt.

Auf der derzeitigen „grünen Welle“ landet die bei vielen Schleswigern immer noch weitgehend unbekannte Kandidatin der Grünen, Wiebke Hansen, mit deutlichem Abstand und gut 30 Prozent der Befragten auf Platz 1. Es folgt der SPD-Vertreter Stephan Dose mit – gemessen an derzeitigen bundesweiten Wahlumfragen – guten 20 Prozent, knapp gefolgt von Amtsinhaber Arthur Christiansen (18,8 Prozent), der von der CDU und den Freien Wählern unterstützt wird.

Auf den Plätzen 4 und 5 liegen Ratsherr Ingo Harder (Bündnis für Bürger) mit 12,1 Prozent und der unabhängige Kandidat Ronny Haardt mit 4,1 Prozent. Es gibt eine weitere wichtige Zahl: Fast 15 Prozent der von den Schülern befragten Personen haben sich noch nicht entschieden.

Initiator der Straßenumfrage ist der Leiter des Projektes „Demokratie. Verstehen, was uns betrifft“, Klaus-Peter Katzer vom Kreis Schleswig-Flensburg. Er hat immerhin über ein Dutzend Oberstufenschüler dazu bewegt, in ihrer Freizeit mit Schreibbrett und Fragebogen loszuziehen und Bürger auf dem Wochenmarkt, in der Ladenstraße, auf den Königswiesen oder am Stadthafen anzusprechen. Da es am Sonnabend meist in Strömen regnete, gestaltete sich die Befragung als schwieriges Unterfangen. Die Schüler holten sich bei vielen Frauen und Männern einen Korb ab: Im Regen sollte der Einkauf schnell erledigt werden; viele hatten keine Lust auf Kommunalpolitik. Zuvor hatte das Katzer-Team eine Reihe von Fragebögen in drei Fitness-Studios ausgelegt, um so auf eine größere Zahl abgegebener Stimmen zu kommen.

Die wichtigsten Politikfelder in Schleswig sind aus Sicht der Befragten die Innenstadtentwicklung, der Bahnhof und ganz allgemein das Thema „Nachhaltigkeit“. Auch „Nahverkehr“ wurde noch häufig genannt, „Integration“ hingegen kaum (3,9 Prozent). Letzteres kann allerdings auch bedeuten, dass es bei diesem Thema aus Sicht der Befragten keinen großen Handlungsbedarf in Schleswig gibt.