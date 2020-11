Schleswiger Innenstadt : Wie viele Menschen kommen in die Ladenstraße?

Stadtmarketing möchte eine genaue Zählung der Passanten. Bauausschuss beschließt einen finanziellen Zuschuss.

29. November 2020, 16:40 Uhr

Schleswig | Das Stadtmarketing mit Stadtmanager Helge Schütze an der Spitze möchte gern die Passanten und Besucher der Ladenstraße zählen. Dies soll mittels Laserkameras geschehen, „die aus Menschen Striche machen und diese dann zählen“, wie es CDU-Vertreter Helge Lehmkuhl darstellte. Dies soll mit Hilfe des Programms „Hystreet“ passieren, das bereits in 63 Städten installiert ist, unter anderem in Flensburg. Die CDU stellte im Bauausschuss einen Antrag auf Förderung des Projektes, von dem vor allem die Einzelhändler der Ladenstraße profitieren sollen.

„Hystreet.com misst 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr die Anzahl der Menschen, die eine gedachte Linie auf einer Einkaufsstraße überschreiten“, heißt es auf der Internetseite. „Die an Häuserfassaden angebrachten Laserscanner erzeugen hierfür einen vierfachen Lichtvorhang zur sicheren Passanten-Frequenzzählung. Damit kann der Zähler . . . auch die Laufrichtung der Passanten bestimmen. Passanten, die die gedachte Linie innerhalb eines Messintervalls mehrfach überschreiten, werden jeweils neu gezählt.“ Der Laserscanner könne zudem zwischen langen und kurzen Strichen – also Erwachsenen und Kindern – unterscheiden.

Helge Schütze erläuterte während der Bauausschuss-Sitzung Sinn und Zweck der Zählung. „Ein Bäcker hat mal Studenten angeheuert und hier die Passanten zählen lassen. Er wollte wissen, ob sich die Eröffnung eines neuen Ladens lohnt.“ Der Personaleinsatz der Einzelhändler lasse sich viel genauer steuern, wenn man genau wisse, wann wie viele Menschen in der Fußgängerzone unterwegs sind.“ Daraus ließen sich diverse Schlüsse ziehen.

Schütze würde gern einen Zählpunkt auf Höhe von I.D. Sievers und einen weiteren beim Foto-Geschäft Sliasthorp installieren, um die beiden Abschnitte der Ladenstraße rechts und links der Zäsur der Bismarkstraße vergleichen zu können. Die Daten werden in Echtzeit ins Internet gestellt und sind für registrierte Nutzer jederzeit abrufbar. In Schleswig, so Schütze, soll ein Zähler jedoch nur für die Betreiber vom Stadtmarketing abrufbar sein.

Die Kosten für die Erstinstallation würde die Wirtschaft tragen. Der Antrag beziehe sich auf eine Unterstützung bei den laufenden monatlichen Kosten von 200 Euro, mithin 2400 Euro pro Jahr.

Deutlich wurde im Laufe der Debatte, dass die Zählung zum einen nicht wirklich alle Menschen erfasse, weil immer auch einige durch Stichstraßen, Geschäfte und kleine Gänge die Ladenstraße betreten und den Zählpunkt gar nicht passieren. Klar wurde zudem, dass man mit der Methode nicht erfahren könne, zu welchem Zweck die Menschen kommen und ob sie etwas kaufen.

Die Zustimmung im Ausschuss überwog deutlich. Von einem „Riesenvorteil“ war die Rede und einem „super Instrument“, während bei Carsten Henningsen die Zweifel überwogen, weil er „große Lücken in der Zählung“ sah und man nicht erfahre, was die gezählten Passanten in der Innenstadt machen. Am Ende wurde der Antrag bei einem Nein und einer Enthaltung angenommen.