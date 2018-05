Kunststoff in der Schlei : Wie viel Plastik war es wirklich?

Der Lebensmittelreste-Zulieferer Refood hat in seinen Lieferscheinen an die Stadtwerke offenbar nicht alle Fremdstoffe ausgewiesen.

von Ove Jensen

15. Mai 2018, 07:00 Uhr

488 Kilogramm. Diese Zahl nannte Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Schoofs im April vor dem städtischen Werkausschuss. So viel Plastik soll in den Lebensmittelresten enthalten gewesen sein, die im Faulturm der Schleswiger Kläranlage verarbeitet wurden. Inzwischen sagt Schoofs selbst: Diese Zahl ist vermutlich falsch. In Wahrheit dürften es mehrere Tonnen Plastik gewesen sein. Wie viel davon über das Klärwerk in die Schlei gelangt ist und wie viel über den Faulschlamm als Dünger auf Äcker in der Region, dazu wagt niemand eine genaue Schätzung.

Die 488 Kilogramm hatte Schoofs auf Basis der Lieferscheine berechnet, die die Stadtwerke von der Firma Refood erhalten hatten. Die Daten stimmen aber offenbar nicht mit den Ergebnissen eines Analyselabors überein, das zweimal jährlich im Auftrag von Refood die Lebensmittelreste untersucht hat, um die Daten vorschriftsgemäß an das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) in Flintbek zu übermitteln. Refood hat eine Stellungnahme für den heutigen Dienstag angekündigt.

Thorsten Roos, der Leiter der Naturschutzbehörde in der Kreisverwaltung, hat diese Prüfberichte mit den Lieferscheinen von Refood, die ihm selbst erst seit einer Woche vorliegen, verglichen. Die Analysen, an deren Richtigkeit beim LLUR keine Zweifel bestehen, besagen, dass in der Trockensubstanz der Lebensmittelreste seit 2015 durchschnittlich 0,77 Prozent Fremdstoffe enthalten waren – überwiegend Plastik, aber auch Glas und Metall. Materialien also, aus denen Lebensmittelverpackungen üblicherweise bestehen.



Höchster Plastikanteil bereits 2015





Bemerkenswert daran: Den höchsten Plastikanteil hat das Labor mit 2,51 Prozent in einer Probe vom 3. Dezember 2015 festgestellt. Die Lieferscheine von Refood weisen einen nennenswerten Plastikanteil erst seit Ende 2017 auf.

Vor diesem Hintergrund bekommt der Bericht einer Anwohnerin aus Winningmay neues Gewicht, die bereits Anfang 2016 Plastik nahe der Mündung der Füsinger Au entdeckt hatte. Die Kreis-Naturschutzbehörde war dem damals nicht weiter nachgegangen. Roos: „Die Umweltpolizei hatte keine Hinweise darauf, dass es sich hier um mehr als ein singuläres Ereignis gehandelt haben könnte.“ Vor wenigen Wochen aber, sagt Roos nun, habe er von einem weiteren Bürger ein Foto erhalten, das auf den Mai 2016 datiert ist, auf dem auffällig viel Plastik am Einlauf des Schleswiger Klärwerks zu sehen ist. Nach Informationen unserer Zeitung schätzt das Landeskriminalamt die Aufnahme als echt ein.

Das LLUR hat die Analyseberichte in den letzten Jahren indes nur abgeheftet, ohne daraus irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Im Jahr 2015 sei zwar der Plastik-Grenzwert aus der Düngemittelverordnung überschritten worden, dies sei aber nicht relevant gewesen, sagt LLUR-Sprecher Martin Schmidt. Schließlich habe Refood das Material nicht als Düngemittel verwendet. Später gaben allerdings die Stadtwerke die Gärreste aus ihrem Faulturm an Landwirte in der Region ab, die sie dann auf ihre Felder ausbrachten.