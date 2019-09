Schleswiger Werkstätten und Theater : Wie Thomas Höltz zum Puppenbauer wurde

Er hat Koch und Schauspieler gelernt: Bis Thomas Höltz seinen Traumberuf gefunden hat, war es ein weiter Weg.

von Sven Windmann

29. September 2019, 16:39 Uhr

Schleswig/Schuby | „Manchmal“, sagt Thomas Höltz, „bin ich selbst überrascht von dem, was ich da vor mir sehe.“ Dann wundere er sich, wie er das eigentlich hinbekommen hat. Dabei liegt genau diese Frage eigentlich auf der Hand. Zumindest für jeden, der die Ergebnisse seiner Arbeit sieht. Denn die Handpuppen, die der 52-Jährige baut, sind – ohne zu übertreiben – echte Kunstwerke.

Und die stellt Thomas Höltz von A bis Z mit ganz viel Liebe zum Detail selbst her. Er schnitzt und sägt Holz ebenso filigran wie er es anmalt oder mit der Hand kleine Jacken und Hemden näht. Er fertigt und klebt passend dazu Lederschuhe, Gürtel samt Schnalle oder Filzhüte. Und wenn es sein muss, dann gibt es Räucherwürste, Hähnchenkeulen oder auch einen Revolver dazu – natürlich auch aus Holz, Stoff und allem was sonst so anfällt im „Schleiwerk“ der Schleswiger Werkstätten in Schuby.

Dort nämlich hat Höltz seinen Arbeitsplatz. Zumindest einen halben. Die andere Hälfte leistet er inzwischen regelmäßig beim Landestheater ab. Von dort kam auch der Auftrag für das Herstellen von drei Figuren. Sie sollen Ende des Jahres auf der Puppenbühne in der „Trauminsel“ in Schleswig Hauptrollen in dem Stück „Die Bremer Stadtmusikanten“ übernehmen.

„Das ist eine richtig tolle Aufgabe für mich, die unglaublich viel Spaß macht“, sagt Höltz. Dabei ist es für ihn längst keine Selbstverständlichkeit, diese Arbeit machen zu können. Denn der gelernte Koch und Schauspieler wurde 2012 durch eine psychische Erkrankung vollkommen aus der Bahn geworfen. Er kam deshalb aus Baden-Württemberg in den Norden, wo ein Großteil seiner Familie lebt. Über Niebüll landete er schließlich in Schleswig, bei den Werkstätten.

Hier lernte er bald Brigitte Petersen kennen, seine Betreuerin von der Schleswiger Arbeitsbegleitung (SAB). Ihre Aufgabe ist es, Menschen wie Thomas Höltz wieder für den allgemeinen Arbeitsmarkt fit zu machen. „Dafür ist es ganz wichtig zu erkennen, wo die Stärken des Einzelnen liegen“, sagt sie. Oftmals dauere es dabei etwas länger, die passende Nische zu finden. Als Thomas Höltz ihr vor gut zwei Jahren eine Marionette zeigte, die er einmal selbst hergestellt hatte, setzte Brigitte Petersen genau dort an. Sie nahm Kontakt auf zu Puppenspielerin Sonja Langmack und Bühnenbauerin Gabriele Thormann vom Landestheater – und damit kam der Stein ins Rollen.

Erst fing Thomas Höltz dort an, Häuser und andere Teile der Kulisse zu bemalen. Weil er das sehr gut machte, sollte er bald darauf versuchen, eine Puppe, bei der die Hand kaputt gegangen war, zu reparieren. Auch diese Aufgabe meisterte er mit Bravour. Da er dann obendrein noch die Lichttechnik übernahm und auch diesen Job seitdem genau so zuverlässig erledigt, war der Schritt zum Auftrag für das Herstellen von Figuren nicht mehr weit.

Und das Ergebnis übertrifft alle Erwartungen. „Was er da macht, ist sensationell“, schwärmt auch der Leiter des „Schleiwerks“, Marc Müller. Er kommt mehrfach die Woche an den Arbeitsplatz von Thomas Höltz und staunt jedes mal aufs Neue, wie er sagt. Auch der Künstler selbst ist zufrieden. „Die Arbeit für das Landestheater hat bei mir sehr zur Stabilität beigetragen. Ich bekomme kaum Vorgaben, kann meine eigenen Vorstellungen umsetzen – und habe dadurch viel mehr Selbstvertrauen als früher“, sagt Höltz. Inzwischen würde er sogar wieder Auto fahren.

Ganz zum Landestheater zu wechseln und das „Schleiwerk“ verlassen, das möchte der 52-Jährige aber nicht. „Ich bin sehr zufrieden, wie es gerade läuft. Das darf gerne so bleiben“, sagt er. Die sozialen Kontakte, die er bei den Werkstätten aufgebaut hat, wolle er nicht missen – ebenso wie die kreative Arbeit.