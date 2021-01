Böklunder, Gewoba, Nospa und Co. : Wie gehen lokale Firmen mit dem Thema Homeoffice um?

Viele Unternehmen aus der Region haben ihre Mitarbeiter bereits nach Hause geschickt. Für manche aber fällt Heimarbeit flach.

24. Januar 2021, 17:09 Uhr

Schleswig/Kappeln | Bund und Länder haben beschlossen, dass Arbeitnehmer einen Anspruch auf Arbeit von zu Hause haben. Wie gehen ihre Chefs damit um?

Wo es nur geht, schicken Unternehmer in der Region ihre Mitarbeiter ins Homeoffice. Das ist das Ergebnis einer stichprobenartigen Umfrage unserer Redaktion bei Firmen. Manche machen das schon seit dem ersten Lockdown im Frühjahr so – folglich ohne politischen Druck, sondern schon aus lauter Sorge um die Gesundheit und Einsatzfähigkeit der Teams.

Profundus: So nutzen bei dem Kappelner IT-Unternehmen Profundus mit 15 Mitarbeiter bereits 70 Prozent die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Das sei bereits vor Corona genutzt worden, erklärt Maren Kuske, Assistentin der Geschäftsführung, etwa weil Kollegen auf diese Weise längere Anfahrten sparen könnten oder Zeiten für Betreuung von Kindern bräuchten. „Uns fehlt durchaus, dass wir uns nicht persönlich treffen können, aber jeden Morgen machen wir ein Zoom-Meeting.“ Wer dennoch an den Firmensitz kommen müsse, weil er Akten oder Materialien braucht, habe ein eigenes Büro und sitze dort getrennt von Kollegen. „Auch die Kundschaft habe sich super gut darauf eingestellt, die ebenfalls Zoom für Gespräche nutzt, und die Kollegen schalten sich per Software für Fernwartung auf die Rechner der Kunden.“

Böklunder: Klar, dass die Produktion von Böklunder- und Redlefsen-Würsten nicht ins Homeoffice verlagert werden kann. Aber in den Verwaltungen der Wurst-Fabriken in Böklund und Satrup seien „ein paar Dutzend Mitarbeiter ins Homeoffice gewechselt“, erklärt Dr. André Vielstädte, Leiter der Unternehmenskommunikation der Tönnies-Gruppe. Seit Monaten gebe es dazu klare Regelungen und aktuell den Appell der Geschäftsleitung, noch einmal genau zu schauen, wo es zusätzlich möglich sein könnte. Die IT sei „super vorbereitet und liefert Laptops oder zweiten Bildschirm.“ Aber Produktion, Technik und Logistik seien nun mal nicht zu verlagern.

Nospa: Bei der Nord-Ostsee Sparkasse werde laut Sprecherin Birte Thiel Home-Office in jenen Bereichen ermöglicht, „in denen nicht der Kunde oder die dahinterliegenden Abläufe im Mittelpunkt stehen.“ Außerdem würden individuelle Lösungen für Risikogruppen, Eltern mit fehlender Kinderbetreuung oder in Quarantänefällen erarbeitet. „Damit haben wir seit Beginn der Pandemie gute Erfahrungen gemacht“, fügt die Nospa-Sprecherin hinzu.

Elektro Book: Bei Elektro Book in Kappeln wird deutlich, dass manche Branchen so gut wie keine Chancen haben, Heimarbeit anzubieten. Da ist das Ladengeschäft, das dem Handel zugerechnet wird und im Lockdown geschlossen bleiben muss. „Wir können aber telefonisch Bestellungen entgegennehmen und die Ware am Tor kontaktfrei übergeben“, erklärt Andreas Book das erlaubte Procedere. Zweites Bein ist der Handwerksbetrieb. Da sei Heimarbeit nicht machbar, genau wie in der Poststelle, die Books unterhalten.

Kappelner Werkstätten: Arbeit von zu Hause wird auch bei den Kappelner Werkstätten angeboten, aber nicht in jedem Fall begeistert angenommen, wie Heike Siebert vom Personalwesen erklärt. In sozialen Berufen komme es besonders darauf an, enge persönliche Beziehungen aufzubauen, nicht nur zu den Klienten, sondern auch im Kollegenkreis. Vertrauensvoller Gedankenaustausch über die Arbeit würde am liebsten unter vier Augen geführt. Offiziell sei der Betrieb so organisiert, dass ein Team daheim arbeitet, ein weiteres in den Büros unter den üblichen Abstandsregeln.

Gewoba: Bei der Baugenossenschaft Gewoba Nord in Schleswig seien bereits im März zwei Teams gebildet und jedem Mitarbeiter ein Notebook an die Hand gegeben worden, sagt Manuel Gläß aus der Personalabteilung der Wohnungsgenossenschaft. Aktuell wechseln die beiden Teams zwischen Home-Office und Firmensitz etwa alle zwei Wochen. Schließlich könne man nicht alle Unterlagen digital mitnehmen, sondern müsse auch mal wieder an einen Aktenordner. „Außerdem braucht jeder mal den fachlichen Austausch im persönlichen Gespräch, letztlich auch, weil untereinander ja auch Freundschaften entstanden sind.“

Weitkampf, Hirsch & Kollegen: Früh und schnell umgestellt hatte sich die Steuerberatungsgesellschaft Weitkamp, Hirsch & Kollegen in Schleswig, wie Armin Weitkamp berichtet. Gleich im ersten Lockdown hätten alle Mitarbeiter einen Laptop bekommen, oder ihre Anlage daheim sei aufgerüstet worden. Außerdem sei zu einem Schichtbetrieb übergegangen worden, damit nicht das ganze Team wegen Corona ausfallen kann. Unterm Strich sei jeder der 50 Mitarbeiter auch zwei, drei Tage im Büro. Die technische Aufrüstung habe zu enormer Flexibilität geführt, wodurch im Einzelfall auf die persönliche Lebenssituation und individuelle Wünsche etwa zur Kinderbetreuung eingegangen werden könne.



Zwergenwiese: Erhebliche Bedeutung misst man bei der Zwergenwiese Naturkost in Silberstedt dem Thema Home-Office bei, wie Prokurist Jochen Walz betont. So sei seit Beginn der Pandemie Mitarbeitern Arbeit im Home-Office angeboten worden. „Dies beinhaltet neben dem Bildschirmarbeitsplatz auch die Gestellung von ergonomischen Tischen und Stühlen soweit es der Mitarbeiter am heimischen Arbeitsplatz wünscht“, erklärt er. Mitarbeiter würden neben Telefon auch per Videokonferenzen an das Geschehen angebunden, „um ein wichtiger Inspirationsgeber für sein Unternehmen zu bleiben.“ Außerdem zähle ein Angebot zur psychologischen Betreuung und ergänzenden Gesprächen zu sich eventuell ergebenden Problemen durch die Arbeit im Home-Office. Walz: „Per heute nutzen 67 Prozent der Mitarbeiter, welche nicht direkt zur Produktion unserer Brotaufstriche am Standort notwendig sind, dieses Angebot unseres Hauses.“