Festival zwischen Busdorf und Selk : „Wie ein Familienfest“: Rock-Fans feiern friedliches Baltic Open Air 2017

Veranstalter Daniel Spinler packte sein Fazit gestern in zwei Worte: „alles super“. 40.000 Besucher hatten nach seinen Worten das Baltic Open Air (BOA) am Wochenende zu einem Riesenerfolg gemacht. „Es war wie ein Familienfest“, freute er sich zudem, dass es keinerlei unschöne Vorkommnisse gegeben habe.

Ein richtiger Härtetest war das Wochenende für das neue Festivalgelände auf den Koppeln zwischen Busdorf und Selk nicht. Vielmehr sorgte Traumwetter bei Veranstalter und Besuchern für glückliche Gesichter. Regensachen, Gummistiefel, Windjacke – all das konnte man getrost zu Hause lassen und sich auf das Wesentliche konzentrieren: feiern.

Aus ganz Deutschland waren bereits seit Donnerstag Gäste ins Wikingerland gekommen, um Gruppen wie „In Extremo“ und „Gotthard“, Metal-Queen Doro und vor allem die Deutschrockband „Freiwild“ aus Südtirol zu sehen. Auch viele Einheimische ließen sich das Großereignis nicht entgehen.

Luisa und Kevin Garcia-Wöhlk aus Eckernförde zum Beispiel führten am Sonnabend ihre Kinder Leara (10 Monate) und Kilian (4) in die Festivalwelt ein – natürlich mit Ohrschützern für die Kleinen. Auch eine Fahrt in dem erstmals beim BOA aufgebauten Riesenrad gehörte für die Familie zum Programm.

Aus der Nähe von Kassel war Familie Brandenstein angereist. „Früher hat Daddy uns mitgenommen, heute nehmen wir ihn mit“, sagte Kai Brandenstein über seinen mittlerweile über 60-jährigen Vater Uli. Sie hatten ihre Fahrt in den Norden bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag angetreten. „Wir waren das vierte Auto hier auf dem Gelände“, erzählte Kai Brandenstein stolz und war glücklich über die kurzen Wege vom Campingplatz zum Festivalgelände.

Ganz ohne Familie kamen Joe Dörr aus Homburg sowie Jill-Tatjana Gibson und Max Geuenich, beide aus Preetz. Mit ihren bunten Kostümen machten sie dem BOA-Debütanten Guildo Horn Konkurrenz, der sich – sicherlich im Hinblick auf das restliche Line-up des Festivals – mit den Worten „Ich bin euer bunter Farbklecks hier“ vorstellte. „Wir wussten ja nicht, was uns hier erwartet“, gestand er dem sangesfreudigen Publikum und sagte weiter: „Meine beiden Brustwarzen neigen sich gen Himmel, was bedeutet, mir gefällt es hier.“

Beim Auftritt der Headliner „Freiwild“ wurde es besonders eng vor der Bühne. Miriam Metauge aus Busdorf, deren Familie Daniel Spinler die Festivalfläche verpachtete, kämpfte sich bis in die ersten Reihen vor: „Ich kannte ‚Freiwild‘ vorher nicht gut. Das Konzert war total klasse. Besonders begeistert war ich von der tollen Stimmung und den Leuten, die jedes Lied kannten und mitgegrölt haben.“

Das neue Festival-Gelände kam auch bei erfahrenen BOA-Fans gut an. „Alles ist so entspannt, weil viel Platz da ist. Die Bühnen sind größer als am ehemaligen Standort auf der Freiheit“, meinte zum Beispiel Yvonne Wildenhus aus Schleswig, die mit drei Freundinnen unterwegs war.

Einige Kleinigkeiten wurden dennoch bemängelt. So waren nach Aussagen einiger Gäste die Campingplätze unstrukturiert, der Tagesparkplatz und der Weg dorthin komplett unbeleuchtet und die Duschwagen zu knapp bemessen. „Wir wissen, was wir noch zu verbessern haben“, sagte Veranstalter Daniel Spinler und blickte bereits auf das nächste Baltic Open Air voraus. Vom 23. bis 25. August 2018 werden unter anderen „Eisbrecher“, „Torfrock“ und „Kärbholz“ im Wikingerland auftreten, kündigte er an.

von bbü/ac

erstellt am 28.Aug.2017 | 07:59 Uhr